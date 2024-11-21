UNIQLO 40周年感謝節5大購物攻略 入手保暖羽絨/外套/針織衫 ANYA HINDMARCH聯乘系列同日開賣

一連兩周的「UNIQLO 40周年感謝節」將於明日(11月22日)至12月5日舉行，最近氣溫急降，感謝節首周就多款保暖好物：包括Merino針織及SWEAT等，UNIQLO 3大王牌保暖單品更首次進行限定優惠，迎合入冬時節！「感謝節」更有40周年紀念特別商品「Uniqlo Clothing Warehouse」衛衣，ANYA HINDMARCH聯乘系列更於同日開賣，可以一次過入手厚衫及轉季衣物！
購物攻略 1：保暖王牌單品 首次限定優惠
UNIQLO 3大冬季王牌單品首次以限定感謝價格暖意登場：HEATTECH極暖系列比普通HEATTECH擁有1.5倍保暖度，具超彈性物料貼合身體活動，保暖效果更出色；超輕型羽絨採用蓬鬆度高的高級羽絨製作，提供超強保暖度同時保持輕盈，合身版型設計無論單穿或外面搭配外套也不顯臃腫，特別適合到寒冷地方旅遊時作為保暖內搭穿著。另一秋冬感謝節必搶便是溫暖柔軟的厚搖粒絨寬鬆針織外套，備有豐富剪裁選擇，兼具親膚柔軟的穿感與時尚造型需要。
是次秋冬感謝節也包括多款童裝及嬰幼兒系列秋冬明星商品，例如外遊必備的超輕型羽絨背心、HEATTECH極暖棉質圓領 T 恤，讓小孩子舒適享受戶外時光。
購物攻略2：低至$149入手高人氣產品
不少秋冬貨品已經開始進行優惠，多款人氣產品更減至$149。百搭耐穿的針織及SWEAT系列簡約而不失時尚、採用100％超精紡羊毛的Merino針織品系列，織物柔軟親膚和帶有優雅光澤、重點是可以機洗。另外，百搭褲裝亦有限定優惠，包括大熱柔軟磨毛輕便長褲、針織輕便工裝褲、女裝寬版直腳牛仔褲，隨意自由搭配襯出百變造型。女生熱賣款式無龬線胸圍更減至$99 ，無鋼線胸圍物料輕柔，穿上後舒適且貼合胸部，不容易出現不適或壓迫感，許多款式正做減價優惠，$100以內就能入手。
購物攻略3：率先入手UNIQLO and ANYA HINDMARCH秋冬聯乘系列
UNIQLO 聯乘ANYA HINDMARCH系列載譽回歸UNIQLO感謝節，全新秋冬系列以「好奇的大眼睛」為主題，系列巧妙結合UNIQLO精湛工藝和Anya Hindmarch的童趣佻皮設計，為秋冬配搭加入流行細節和帶來一絲幽默感，為大人與小孩打造日常服。第一週感謝節搶先入手女裝及童裝PUFFTECH外套，童裝 Merino 圓領針織衫，與媽媽一同穿上搶眼親子裝。
購物攻略4：複刻Uniqlo Clothing Warehouse衛衣
除了多款感謝價格的單品，UNIQLO適逢40周年里程碑，推出紀念特別商品「Uniqlo Clothing Warehouse」衛衣，複刻了首家門店開店時員工們穿着的經典品牌標誌衛衣。此外，現凡於感謝節第一週期間（11月24日至11月30日）單次購物淨額滿$500，即可以換領印有經典「Uniqlo Clothing Warehouse」品牌標誌的兩用不銹鋼杯乙個，數量有限，換完即止。
購物攻略5：第二周繼續超強優惠 回饋顧客
UNIQLO 40周年感謝節第二週繼續帶來多款冬日好物，以超強優惠登場回饋顧客一直以來的支持！包括HEATTECH、搖粒絨及羽絨等系列，將會有更多優惠和禮遇。