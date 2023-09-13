UNIQLO：C聯乘系列即將開賣 前Chloé創意總監主理 必入手仿皮半月包/經典大褸

UNIQLO與英國著名設計師Clare Waight Keller設計的「UNIQLO : C 2023秋冬設計師聯名系列」，將於本周五(9月15日)開賣。曾於CHLOE、GIVENCHY任創意總監的Clare，在這個聯乘系列貫徹其簡約利落的風格，帶來多款長青設計，讓女生以親民價格，入手精品級大牌設計。

UNIQLO：C的「C」，反映聯乘系列的多個元素，包括好奇心（Curiosity）、交流（Conversation）、城市（City）、清晰（Clarity）、聯繫（Connection）、創意（Creativity），當然也有設計師的名字Clare。來自英國的Clare，曾任職於Calvin Klein、Ralph Lauren，也被Tom Ford親自欽點加入團隊，更是CHLOE、GIVENCHY的創意總監，哈利王子與梅根的世紀婚禮上，梅根的那條Givenchy白婚紗，就是出自Clare手筆。

聯乘系列共有28款女裝及9款配件，除了黑、灰、棕色及深藍等秋冬顏色外，亦加入磚紅色、淡黃及粉紅色調。質料由雪紡至到絨面，以至輕型羽及孖襟大衣，讓大家輕鬆以不同質料的衣飾，在秋冬季實現時尚控最愛的layering。

系列設計都是長青款式，包括經典的孖襟大衣；PUFFTECH外套經特殊處理，搭配防靜電加工，輕盈又保暖。而uniqlo招牌的輕型羽絨外套亦有現身，薄身設計輕易穿在大褸之下，增加層次感。而雙面織紋大衣有灰色及淡黃兩色，雙面設計外，兩邊加了開叉位，小心思讓女生在冬天都可以露腿。

兩款褲裝分別以絨面及燈芯絨姿態現身，充分在冬天季節保暖。裙裝及連衣裙以精緻碎花、腰果花圖案及拼色設計，搭配與同系列的寬鬆針織衫、修身外套和半拉鍊針織衫，帶來時尚秋冬裝扮。

配件方面亦令人十分驚喜，當中一定要提的，是品牌將大熱的「半月包」來個變奏，不單容量加大了(更方便女生在冬天收納)，物料轉用仿皮，袋身柔軟度高，記者當日在預覽時拿起，覺得有大牌質感！今個系列亦有不同長度的靴款，更有今季大熱的厚底樂福鞋。毛絨漁夫帽及馬術帽，保暖之餘，亦十分適合趕出門的日子。

UNIQLO ： C 聯乘系列全面睇：

Cloud 雲浩影分享秋冬穿搭心得

品牌日前舉辦UNIQLO：C系列發布會，誠邀人氣女歌手Cloud Wan雲浩影出席，與知名時尚造型師Veronica Li李慧茵分享穿搭及造型心得，更親身示範系列。Cloud透露是UNIQLO的忠實愛好者，她當日身穿寬鬆外套，搭配橘色特級羊仔毛半拉鏈針織衫及同色系的特級羊仔毛迷你短裙現身，「日常生活服飾，我非常喜歡簡约、舒適及可以突顯個人的風格。而隨性及優雅的穿衣風格是全新UNIQLO：C設計師聯名系列的最大亮點，亦完美貼合我的個性。」

作為Cloud當天的造型師Veronica則表示：「Cloud身穿的橘色套裝讓她看起來明亮又時尚，層次穿搭帶來滿滿的秋冬氛圍，再選擇不同材質的時尚佩飾作襯托例如雪紡圍巾及皮革短靴，都能讓穿搭造型更加立體出色。」

另一方面，Veronica身穿淺黃色雙面織紋大衣，搭配淺啡色羊仔毛半拉鏈針織衫，「大衣及外套是冬天必備單品，在UNIQLO：C系列中也有不同剪裁和質地可選，而我身上的大衣，腰帶設計可以帶出穿搭變化，搭配短靴，優雅之中又帶有率性感。」