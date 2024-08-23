UNIQLO : C 秋冬設計師聯名系列 9月6日登場 44款單品首次加入男裝款式

UNIQLO再度與英國著名時裝設計師Clare Waight Keller合作，推出全新UNIQLO：C 2024秋冬設計師聯名系列，更首度加入男裝款式。系列包括多款升級版日常LifeWear，也有短靴、圍巾、運動鞋及工裝袋等配件，透過俐落線條和精密細節，帶來美感和舒適感兼備的都市秋冬氛圍。

UNIQLO找來Givenchy、Chloé前創意總監Clare Waight Keller合作，推出UNIQLO：C系列，憑藉簡約俐落的裁剪設計，深受時尚女生歡迎。UNIQLO：C的「C」，反映聯乘系列多個元素，如好奇心（Curiosity）、交流（Conversation）、城市（City），今個系列以倫敦地標建築「巴比肯藝術中心」作為靈感，在設計注入銳利線條、真實透視感與整齊的幾何結構，並用上中性色調如灰、藍、綠、米、棕，猶如自然侵蝕的建築顏色，瀰漫著濃濃秋意也有著保暖功能。

對於今個秋冬季的造型建議，Keller表示，「我對於秋冬季的主要建議都是關於分層搭配：恤衫、輕量茄士咩針織衫、襯衫搭配漂亮的乾爽衛衣。即使是外套，也可以作輕盈的層次穿搭。對我來說，這給秋冬裝扮增添了豐富感和美感。這都是關於那些舒適的層次感，給你美麗的剪裁。」

男裝首次亮相 今次系列有逾40款單品，更驚喜地首度推出男裝，帶來幹練簡潔的男裝服飾：例如柔軟的羊毛混紡雙面大衣輕巧時尚，穿感舒適；針織西裝外套，無論是上班或休閒都可以輕鬆駕馭。 另有一系列單品可打造長青百搭的造型，如抓皺處理的牛仔單品營造稍顯破舊的設計；黑白兩色的休閒鞋也是易襯設計。而其實當中的精紡寬鬆恤衫及寬鬆V領針織衫，也是男女都可著，女生們可以帶男朋友一起買！ UNIQLO ： C 2024 秋冬 男裝 系列

茄士咩針織單品 溫柔保暖 女裝方面， 除了西裝外套及雙面大衣外，還有寛版長褲、飄逸的百摺長裙及連身裙等單品，亦加入輕巧纖薄的HEATTECH極暖茄士咩混紡，觸感親膚順滑。100%茄士咩針織背心可搭配相同材質的圓領針織外套一起穿著，另外亦有茄士咩寬鬆V領針織衫、HEATTECH極暖茄士咩混紡樽領T恤等，溫柔地為整個秋冬季保暖 。而時尚的連帽保暖頸套，輕盈又保暖，輕鬆塑造秋冬層次穿搭。 UNIQLO ： C 2024 秋冬女 裝 系列

UNIQLO : C 2024 秋冬設計師聯名系列 開售日期：2024年9月6日（星期五） 發售地點：全系列商品只限利舞臺旗艦店、海港城店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店。部分商品於全線分店發售。 特設網頁