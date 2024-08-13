UNIQLO「KAWS + Warhol」UT系列 8月23日登場 率先發售藝術書籍

UNIQLO將推出「KAWS + Warhol」全新UT系列，系列連結20世紀藝術界開創人物Andy Warhol(1928－1987)及當代首屈一指的藝術家KAWS的作品。系列糅合兩位藝術家著名作品圖案，讓每個人都能近距離接觸他們的藝術。系列將於8月23日在UNIQLO各大門市及官方網絡旗艦店發售，更會率先獨家發售藝術書籍，凡購買KAWS + Warhol 藝術書籍，即送單肩托特包，各位藝術迷不要錯過！

UNIQLO「KAWS + Warhol」UT系列 8月23日登場 率先發售藝術書籍

今次系列是慶祝目前在美國Andy Warhol美術館舉辦的「KAWS + Warhol」展覽，展覽亦將於世界各地巡迴展出。「KAWS + Warhol」展覽中的藝術書籍亦將於出版商全面發行前，在UNIQLO 門市及官方網絡旗艦店率先獨家發售。

UNIQLO「KAWS + Warhol」UT系列 8月23日登場 率先發售藝術書籍

由短袖 T 恤、衞衣到教練外套 售價 $29 起 UNIQLO獨家的「KAWS + Warhol」UT系列，是與Andy Warhol 視覺藝術基金會一同創造。多年來基金會和UNIQLO合作，透過UNIQLO商品，向世界展示及延續Andy Warhol 的藝術色彩。系列各式各樣的設計，標誌了KAWS筆下的熱門人物及Andy Warhol 的著名圖像。而今次「KAWS + Warhol」UT系列包括10款成人款式、8款童裝及6款配件，除了UT短袖T恤以外，系列包括衞衣、教練外套、運動長褲、襪子及2WAY托特包，售價由$29起至$399。

藝術書籍全球預先發行 「KAWS + Warhol」展覽中的藝術書籍將於全面發行前，在UNIQLO 門市及官方網絡旗艦店率先獨家發售。新書並列展示出兩位當代藝術家KAWS及Andy Warhol 最享負盛名的作品，用前所未有的方式對照兩者的藝術，並為其賦予新的意義。書籍內容包括：與KAWS的訪談、藝術史學家及策展人的文章以及展覽的圖片。KAWS + Warhol藝術書籍由8月23日起可透過出版商Phaidon 網站購買，書籍會於9月底起出貨。凡於UNIQLO 購買「KAWS + Warhol」書籍，顧客更可獲限量肩背包乙個。

此外，全球多間UNIQLO門市將展示KAWS 的「COMPANION」大型藝術裝置及服裝系列中Andy Warhol 作品的複製品。裝置將於利舞臺旗艦店、海港城店及澳門大三巴店展出。 限量聯乘單肩托特包禮品 凡購買 KAWS + Warhol 藝術書籍 ，即可獲贈限量版聯乘單肩托特包，單肩托特包上印有 KAWS 標誌角色“BFF”和Andy Warhol 筆下的香蕉圖案。