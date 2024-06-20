UNIQLO THE SOUTHSIDE店6月21日開幕 $59入手DRY-EX 圓領tee/$1換購防水收納袋

UNIQLO將於6月21日首度進駐港島南，在黃竹坑區內連接港鐵站全新地標「THE SOUTHSIDE」開設新店，新店不單有多款Sport Utility Wear特價，亦有多款充滿港島南特色的UT圖案，將地區特徵融入日常服裝，指定日子更會派發特別版UNIQLO糖霜曲奇。

夏天不時做運動揮灑汗水，Sport Utility Wear系列具備卓越功能，從運動、戶外活動到日常生活均可穿著。新店更有限定優惠價格，包括女裝超彈性AIRism束腳褲，剪裁俐落優美，配合彈性AIRism物料，享受清涼感。男裝及童裝DRY-EX單品亦推出THE SOUTHSIDE店獨家限定優惠，男裝DRY-EX圓領T恤吸汗速乾，透過網紋織法創造柔軟親膚的穿感，是戶外郊遊或運動的必備單品；而童裝超彈性DRY-EX圓領T恤利用超彈性物料製成，配合清爽速乾的DRY-EX功能，讓孩子盡情遊玩。

延續首次進駐全新地區的傳統，UNIQLO以香港仔及南區為靈感，設計「本地文化原創系列」UTme! 圖案。以「活在南區」為主題，獨一無二的全新圖案融入多個區內著名地標，包括香港仔避風塘、主題樂園、以及地名設計，彰顯地區風貌。THE SOUTHSIDE店將提供4款別具收藏價值的UTme! 圖案，印花可印在男裝及童裝T恤，將地區特徵融入日常服裝，深入連結在地社區！其他兩款圖案可在UNIQLO旗艦店找到。

THE SOUTHSIDE 新店限定企劃 3 ：以文化活動及藝術連繫社區

為聯繫社區和與居民同樂，UNIQLO 在端午節期間的香港仔龍舟競渡大賽中，為漁民大龍金盃錦標決賽優勝龍舟隊伍送上DRY-EX圓領T恤，亦贊助香港仔漁民世家——飛虎龍舟體育會的選手DRY-EX圓領T恤及短褲單品，讓他們穿上具有吸水速乾特性的DRY-EX物料，輕爽無負擔地參與緊張刺激的龍舟競賽，帶來別具一格的節日體驗。

此外，UNIQLO今次更首次於店內設立專屬展區，為深化與區內居民的連結，UNIQLO與香港青年創藝協會聯手舉辦兒童繪畫大賽，以「我眼中的港島南」為主題邀請5-12歲的小童作畫，而優勝者的作品將會在店內展出。