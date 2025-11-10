熱門搜尋:
2025-11-10 11:00:00

Uniqlo x KAWS WINTER系列：簡約百搭針織衫+6款冬日配件 即睇發售日期及售價

UNIQLO宣布推出KAWS WINTER系列，是KAWS自今年9月正式成為UNIQLO首位「駐場藝術家 (Artist in Residence)」後首個發表的聯名設計。這個系列特別為節日季節打造，所有單品均印有KAWS標誌性的XX圖案或經典角色COMPANION，融合藝術與時尚，系列針織衫除了用上羊仔毛單品，亦有柔軟保暖的茄士咩，另有針織帽、手套等6款配件，加上色彩豐富，充滿節日氣氛。

Uniqlo x KAWS WINTER系列

Uniqlo x KAWS WINTER系列

過去KAWSUNIQLO的合作多以休閒服飾如Tee為主，今次合作拓展至更多元的LifeWear服飾。系列特別融入紅、綠、黃等3種撞色設計，符合冬日節慶氣氛，並以COMPANIONXX刺繡點綴，為冬日帶來暖意，並打造一個能陪伴大家度過寒冬的日常基礎服飾系列。

Uniqlo x KAWS WINTER系列 Uniqlo x KAWS WINTER系列

針織+茄士咩材質 打造溫暖冬日

本系列針織單品選用柔軟的茄士咩單品，以及柔軟保暖的羊仔毛單品；童裝單品則採用輕柔舒適的Souffle Yarn製成。系列同步推出6款配件單品，其中針織帽與手套結合HEATTECH功能，並以標誌性的XX圖案點綴；雙色對比設計的撞色圍巾，整體造型的亮點。童裝系列備有針織帽子、手套及圍巾，採用與Souffle Yarn針織衫相襯的配色，打造整體造型。

睇即Uniqlo x KAWS WINTER系列售價：

KAWS WINTER 茄士咩圓領針織衫 $699 KAWS WINTER 羊仔毛圓領針織衫 $249 KAWS WINTER 羊仔毛圓領針織衫 $249 KAWS WINTER 羊仔毛圓領針織衫 $249 KAWS WINTER 茄士咩圓領針織衫 $699 KAWS WINTER HEATTECH 針織圍巾 $199 KAWS WINTER HEATTECH 帽 $149 KAWS WINTER HEATTECH配飾系列 KAWS WINTER Souffle Yarn童裝圓領針織衫 $199 KAWS WINTER 童裝配飾系列 KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn 童裝針織手套 $199 KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn 童裝保暖頸套 $99 KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn 童裝針織帽 $79

Uniqlo x KAWS WINTER系列開售詳情：

開售日期：20251121日（星期五）

款式：男女通用2款、童裝1款、配件6

發售地點：全系列商品只限利舞臺旗艦店、美麗華店、海港城店、太古城中心店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店發售。部分商品於全線分店發售。

Uniqlo KAWS WINTER系列網頁

