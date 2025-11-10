Uniqlo x KAWS WINTER系列：簡約百搭針織衫+6款冬日配件 即睇發售日期及售價

UNIQLO宣布推出KAWS WINTER系列，是KAWS自今年9月正式成為UNIQLO首位「駐場藝術家 (Artist in Residence)」後首個發表的聯名設計。這個系列特別為節日季節打造，所有單品均印有KAWS標誌性的XX圖案或經典角色COMPANION，融合藝術與時尚，系列針織衫除了用上羊仔毛單品，亦有柔軟保暖的茄士咩，另有針織帽、手套等6款配件，加上色彩豐富，充滿節日氣氛。

Uniqlo x KAWS WINTER系列

過去KAWS與UNIQLO的合作多以休閒服飾如Tee為主，今次合作拓展至更多元的LifeWear服飾。系列特別融入紅、綠、黃等3種撞色設計，符合冬日節慶氣氛，並以COMPANION與XX刺繡點綴，為冬日帶來暖意，並打造一個能陪伴大家度過寒冬的日常基礎服飾系列。

針織+茄士咩材質 打造溫暖冬日 本系列針織單品選用柔軟的茄士咩單品，以及柔軟保暖的羊仔毛單品；童裝單品則採用輕柔舒適的Souffle Yarn製成。系列同步推出6款配件單品，其中針織帽與手套結合HEATTECH功能，並以標誌性的XX圖案點綴；雙色對比設計的撞色圍巾，整體造型的亮點。童裝系列備有針織帽子、手套及圍巾，採用與Souffle Yarn針織衫相襯的配色，打造整體造型。 睇即 Uniqlo x KAWS WINTER 系列售價：

Uniqlo x KAWS WINTER 系列開售詳情： 開售日期：2025年11月21日（星期五） 款式：男女通用2款、童裝1款、配件6款 發售地點：全系列商品只限利舞臺旗艦店、美麗華店、海港城店、太古城中心店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店發售。部分商品於全線分店發售。 Uniqlo KAWS WINTER 系列網頁