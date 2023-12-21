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生活
2023-12-21 17:00:00

UNIQLO x Marimekko限定系列 9款單品保暖又時尚！(內附推出日期及價錢)

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UNIQLO x Marimekko限定系列 9款單品保暖又時尚！(內附推出日期及價錢)

UNIQLO x Marimekko限定系列 9款單品保暖又時尚！(內附推出日期及價錢)

最近氣溫急跌，相信大家都在物色厚衫！UNIQLO宣布再度與芬蘭設計品牌Marimekko合作，推出UNIQLO x Marimekko限定聯乘系列，系列包括柔軟搖粒絨、功能性HEATTECH等經典冬季單品，不單輕便保暖，同時結合Marimekko著名的北歐自然與野生動物印花圖案，為素色為主的冬季帶來時尚亮眼的穿搭。

UNIQLO x Marimekko 2024限定系列 UNIQLO x Marimekko 2024限定系列 UNIQLO x Marimekko 2024限定系列 UNIQLO x Marimekko 2024限定系列

4款經典Marimekko印花圖案

今個系列共推出4款印花圖案，包括由Marimekko首席設計師Maija Isola設計的Kivet(石頭)Kissapöllö(黃褐色貓頭鷹)Seireen(海妖，以及由設計師Pentti Rinta設計的Hattara(雲絮)。每款圖案的設計靈感均來自北歐的大自然元素，例如石頭、貓頭鷹、雲朵等，採用珠光灰、啞光金及經典黑等時尚配色，演繹冬日時分的靜謐與溫暖。

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功能性與舒適感兼備

限定系列 共有9款單品，包括女裝及女童裝。寬鬆剪裁的女裝搖粒絨拉鏈外套與搖粒絨短裙，採用溫暖材質，柔軟包覆身體；而HEATTECH樽領T恤內有絨毛層，提供柔軟觸感，無論是內穿或用於層次造型疊穿也相當合適；HEATTECH襪子和經典熱賣弧形肩背包等配件則能點綴造型，令冬日時尚更添趣味。

即睇UNIQLO x Marimekko 2024限定系列價錢： 

UNIQLO x Marimekko女裝 HEATTECH樽領T恤[長袖] $149 UNIQLO x Marimekko女裝 HEATTECH樽領T恤[長袖] $149 UNIQLO x Marimekko女裝 搖粒絨長裙 $299 UNIQLO x Marimekko女裝 搖粒絨長裙 $299 UNIQLO x Marimekko女裝 搖粒絨拉鏈外套 [長袖] $249 UNIQLO x Marimekko女裝 弧形迷你肩背包 $99 UNIQLO x Marimekko女裝 弧形迷你肩背包 $99 UNIQLO x Marimekko女裝 弧形迷你肩背包 $99 UNIQLO x Marimekko女裝 HEATTECH襪子 $49 UNIQLO x Marimekko女裝 HEATTECH襪子 $49 UNIQLO x Marimekko 女童 HEATTECH樽領T恤 $79 UNIQLO x Marimekko 女童 HEATTECH樽領T恤 $79 UNIQLO x Marimekko 女童 搖粒絨拉鏈外套 $149 UNIQLO x Marimekko 女童 搖粒絨拉鏈外套 $149 UNIQLO x Marimekko女童 搖粒絨裙褲 $149 UNIQLO x Marimekko女童 搖粒絨裙褲 $149 UNIQLO x Marimekko 女童 HEATTECH襪子 [2對裝] $59 UNIQLO x Marimekko 女童 HEATTECH襪子 [2對裝] $59

UNIQLO x Marimekko 2024限定系列

開售日期：202411日（星期一）

款式：9

發售地點：全線門店及官方網絡旗艦店

UNIQLO x Marimekko 2024限定系列特設網頁

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