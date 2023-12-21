UNIQLO x Marimekko限定系列 9款單品保暖又時尚！(內附推出日期及價錢)

最近氣溫急跌，相信大家都在物色厚衫！UNIQLO宣布再度與芬蘭設計品牌Marimekko合作，推出UNIQLO x Marimekko限定聯乘系列，系列包括柔軟搖粒絨、功能性HEATTECH等經典冬季單品，不單輕便保暖，同時結合Marimekko著名的北歐自然與野生動物印花圖案，為素色為主的冬季帶來時尚亮眼的穿搭。

4 款經典 Marimekko 印花圖案 今個系列共推出4款印花圖案，包括由Marimekko首席設計師Maija Isola設計的Kivet(石頭)、Kissapöllö(黃褐色貓頭鷹)和Seireen(海妖，以及由設計師Pentti Rinta設計的Hattara(雲絮)。每款圖案的設計靈感均來自北歐的大自然元素，例如石頭、貓頭鷹、雲朵等，採用珠光灰、啞光金及經典黑等時尚配色，演繹冬日時分的靜謐與溫暖。

功能性與舒適感兼備 限定系列 共有9款單品，包括女裝及女童裝。寬鬆剪裁的女裝搖粒絨拉鏈外套與搖粒絨短裙，採用溫暖材質，柔軟包覆身體；而HEATTECH樽領T恤內有絨毛層，提供柔軟觸感，無論是內穿或用於層次造型疊穿也相當合適；HEATTECH襪子和經典熱賣弧形肩背包等配件則能點綴造型，令冬日時尚更添趣味。 即睇 UNIQLO x Marimekko 2024 限定系列價錢：