UNIQLO x Marimekko 2024秋冬聯名系列11月1日登場 一連兩周「UNIQLO 雙11購物節」同日開催

UNIQLO再度與Marimekko合作，於11月1日推出2024秋冬聯名系列，全新系列以北歐豐富多樣的大自然為主題，描繪在森林中與家人、朋友和摯愛進行秋季採收的珍貴時刻。一連兩周的「UNIQLO 雙11購物節」更會在同日舉行，超輕型薄羽絨背心及王牌U AIRism棉質寬鬆圓領 T 恤等都有特價！

UNIQLO x Marimekko 2024秋冬設計師聯名系列是UNIQLO與著名芬蘭生活設計公司Marimekko於本年度的第二個限量系列。Marimekko 久負盛名的印花藝術一改UNIQLO平日的設計風格，為日常造型增添色彩。受秋季景觀啟發的色調，從清晨的薄霧到傍晚的昏暗，點綴清爽秋日。本季系列展示4種獨特Marimekko印花圖案，其中Seireeni、Kimalainen和Koppelo印花均由 Maija Isola設計，另一種Suomu印花則出自Annika Rimala，以大自然為靈感的印花圖案運用其大膽用色，為設計注入溫暖明媚感覺。

系列包括女裝和女童裝，重點商品包括保暖柔軟的搖粒絨針織外套、羊毛針織衣物、冬日必備HEATTECH 單品，讓媽媽和小孩都能穿上相同的印花服飾。

UNIQLO將於11月1日至14日舉行為期兩星期的UNIQLO 雙11購物節，除了最新的Marimekko系列會在購物節首日開賣，還有多款單品，包括首次限定優惠價格的超輕型薄羽絨背心，四季合穿的王牌U AIRism棉質寬鬆圓領 T 恤等，更有會員專享額外購物禮遇。

UNIQLO 雙11購物節首週 (11月1日至7日) 將於全線香港、澳門門店及官方網絡旗艦店同步帶來多重優惠及禮遇，顧客可以以至抵價格購入秋冬必備及全年合穿的商品，配合不同場合的穿搭需求。

UNIQLO 雙 11 購物節攻略 2 ：會員專享額外購物禮遇 有機會獲得 HEATTECH 單品

在UNIQLO 雙11購物節首周期間，除了多款限定優惠商品以回饋會員長期支持，更特意推出會員專屬額外購物禮遇。於11月1日至7日期間，UNIQLO 會員於 UNIQLO 香港 / 澳門門店或官方網絡旗艦店以單一配送方式單次購物滿$200並填妥問卷，有機會獲得指定 HEATTECH T恤乙件 (名額 5,000 名)，由涼爽初秋至寒冷冬季都能感受到暖意。(溫馨提示：會員於門店購物付款時需掃瞄會員 Barcode方符合參加活動的資格。)

UNIQLO 雙 11 購物節第二周 11 月 8 日至 14 日 :

第二周將送上更多精彩限定優惠及購物禮遇，當中包括更多UNIQLO男女裝及童裝王牌商品，詳情可留意UNIQLO社交平台或網店 (https://www.uniqlo.com.hk/zh_HK/campaign.html) 更多公布。