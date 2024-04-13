Upper House x Hotel Café全新英式下午茶限時優惠 歎盡10款鹹甜點 每位低至$278起

又有下午茶優惠！KKDay感謝祭2024推出多款優惠，今次輪到英式下午茶！Upper House聯乘Hotel Café，推出全新英式下午茶限時優惠，每位低至$278起，可以一次過歎盡10款鹹甜點。今日3點開搶，即睇詳情！

奕居與倫敦享負盛名的Hotel Café Royal 攜手打造經典英式下午茶於 Salisterra 限定登場。Hotel Café Royal 於 1865 年在倫敦開業，是倫敦備受追捧的餐廳及社交聚會場所，曾接待影星 SeanConnery、戴安娜王妃、英國前首相邱吉爾、David Bowier等。

今次全英式下午茶使用Hotel Café Royal行政糕點，主廚Loic Carbonnet精心設計一系列精緻鹹甜美點，其中包括：

餐前點心：松露芝士泡芙

特色三文治：煙三文魚配刁草及青瓜 、加冕雞配蛋黃醬及黑松露、烤牛肉及辣根

小點：清新的覆盆子接骨木花雪葩及雲呢拿牛油酥餅

鬆餅：提子英式鬆餅配忌廉及士多啤梨果醬

甜點：香梨柚子雲呢拿撻蛋糕、雲呢拿忌廉士多啤梨果醬蛋糕、杏仁朱古力閃電泡芙、紅桑子朗

姆酒蛋糕及薄荷青檸

*每位奉送雞尾酒一杯