Urban Coffee Roaster進駐中環 1月16日大派50杯咖啡

精品咖啡店Urban Coffee Roaster踏入10週年，榮獲2024年香港咖啡師大賽及2024年香港咖啡調酒大賽冠軍的主理人Gary Au在中環荷里活道開設分店，為全港首間免費提供無乳糖牛奶及燕麥奶選擇的咖啡店，不會額外收費，更提供無咖啡因豆，讓乳糖不耐症患者、素食者、有特定飲食需要的人士都能來享受咖啡。

消費滿 $300 玩一次扭蛋 為慶祝中環新店開業，新店將於1月16日下午3時大派50 杯外賣咖啡(價值$46)，可選擇熱美式咖啡或熱牛奶咖啡。由1月14日起至1月31日，餐飲消費滿$300可玩一次扭蛋遊戲(每枱限參與一次)，有機會贏取UCR Soho$100餐飲現金券、UCR徽章以及免費飲品等優惠。

中環店限定全新咖啡雞尾酒 每款咖啡豆都由滿載熱誠的主理人Gary親自選購，他不時飛往咖啡豆產地農場與咖啡農交流，了解咖啡豆的種植及咖啡農的工作環境，不單確保引入的咖啡豆質素，亦確保為客人帶來公平不剝削的咖啡豆。他與團隊設計餐單及咖啡飲品餐單，中環新店限定推出全新咖啡雞尾酒及無酒精雞尾酒餐單。推介Passion Fruit Pound Cake Irish Coffee，由2024年香港咖啡調酒大賽冠軍作品改良而成，以 Gary於哥倫比亞小溪莊園親自處理的咖啡豆為基底，呈現百香果與杏桃的獨特風味。搭配Jameson經典三重蒸餾威士忌帶來絲滑口感，配以棕櫚糖及奶油，像品嘗著香甜的百香果磅蛋糕般。

自家設計咖啡杯 每杯熱咖啡均以Gary 親自設計的2-Way Cup 雙緣品飲杯盛載，此革命性咖啡杯於多個咖啡比賽及國際舞台獲獎，以手工製作，利用一杯兩口的設計，提供兩種不同的風味，大大提升味覺的享受。

咖啡入饌 中環新店特色美食亦以咖啡入饌，炭燒咖啡香料平鐵牛扒以House Coffee磨成幼粉末調味，將牛扒煎封後，放入焗爐烤焗，肉質柔軟，肉味香濃，帶有咖啡香氣。另一款冬蔭功雞胸肉沙拉配自家製咖啡油醋汁，以濃縮冬蔭功將醃製雞胸再低溫慢煮，加上西蘭花及枝豆等高蛋白質的蔬菜，配以自家製作帶有咖啡風味的油醋汁， 適合健身人士食用。同樣高蛋白質的純素沙律碗，有天貝、西蘭花、 枝豆、火龍果和杏仁等，沙律醬以椰汁、椰奶和冷萃咖啡自製而成。甜品自家製Tiramisu是無蛋版本，用冷萃咖啡、白朗姆酒及白蘭樹下淡墨無糖咖啡甜酒等製作，提升酒香，亦突出咖啡風味。