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2022-08-17 17:30:00

Valentino Beauty期間限定Cafe 巨型打卡牆/打卡換限定禮物/套裝優惠

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Valentino Beauty期間限定Cafe 巨型打卡牆/打卡換限定禮物/會場套裝優惠

Valentino Beauty期間限定Cafe 巨型打卡牆/打卡換限定禮物/會場套裝優惠

Valentino Beauty今年踏入一周年，為慶祝周年紀念，Valentino特意Maison Valentino高訂精神引入香港街頭，上環東街開設首間期間限定咖啡店 Rosso Café，讓一眾美妝及時尚愛好者一探Maison Valentino的高訂館藏，現場更有巨型打卡牆，讓大家打卡

紅色Valentino的語言，Café的店內設計讓人彷如置身於設計師的高訂工作室，仿似藝術裝置的產品陳列，既可自由試用，盡情探索Rosso Valentino的紅色魅力，亦可以作打卡拍照的亮點。

店内店外高定佈置成打卡熱點

另一打卡位是由5Rosso Valentino造型照組成的焦點拍攝牆，5Valentino摯友Maria CarlaMalikaJillJeanneCharlie，以強大氣場穿上5條經典珍稀Rosso高訂禮服，絕對值得一眾時尚愛好者留影紀念。

Rosso Valentino造型打卡牆除了是Rosso Café的亮點外，亦成為荷里活道的時尚焦點，特設的戶外打卡牆，彰顯品牌的街頭高定風格。品牌現更推出限定禮遇，訪客在打卡牆拍照並於社交平台分享，即可換取Valentino限定精美禮物套裝。

品牌特別呈獻傳統高訂時裝與創新美妝的意念聯乘，由1,130Maison Valentino經典高訂紅裙中，選岀5件作為Rosso Valentino 5款紅色唇膏的原型，以美妝方式模仿高定禮服的質感與輕盈律動感覺，並邀請5位不同性格的時尚潮人——Elva Ni倪晨曦、Mandy Tam譚旻萱、Kayan Ng吳家忻、Faye Tsui崔乘飛及Christy Lee拍攝宣傳照，5位分別塗上精心挑選的經典 Rosso Valentino星級色調唇膏，透過唇膏的華麗色彩演繹出各自的獨特個性。

體現 Kayan浪漫叛逆精神的#22A Rosso Valentino 高訂暖紅。 點綴Mandy開朗懾人個性的#22R Rosso Valentino 高訂玫紅。 展現Elva多變魅力的#111A Undressed Velvet復古紅棕色。 營造Faye神秘氣場的#217A Ethereal Red 優雅玫瑰紅。 刻畫Christy自由矚目形象的#219A Star Studded 橘調正紅。

Rosso Café 限定優惠 Valentino Beauty專門店限定發售（禮遇至831日）

Rosso Café 內亦設有Valentino Beauty多款人氣熱賣產品的限定優惠套裝，包括美妝界夢想之物Go-Clutch高訂隨行彩妝鏡盒，既是多功能彩妝盒，又是展現潮流觸覺的時尚配飾。Rosso Valentino高訂經典唇膏及Go-cushion氣墊粉底亦以難得的優惠價發售。

Go Clutch 日夜隨行套裝 $1,900 (價值$2,700) 購買高訂隨行彩妝鏡盒，享迷你高訂經典唇膏指定色號 乙支及 VOCE VIVA EDP 15ml 香水旅行裝及限定 LOVE 金鏈吊飾。 GO CUSHION 高訂輕透氣墊粉底 $660 (價值$1,000) 購買高訂輕透氣墊粉底，即享高訂亮肌光影液5ML 三支。 Rosso Valentino唇膏三色套裝 $680 (價值$1,070) 購買任何高訂經典唇膏及補充裝/迷你高訂經典唇膏，即享迷你高訂經典唇膏指定色號乙支及高訂Vlogo鏡連卡片套。

Valentino Beauty期間限定店Rosso Café

日期：2022815日至825

地點：上環東街34

時間：星期一至四 下午1時至7/ 星期五至日 上午11時至下午7

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