Valentino Beauty期間限定Cafe 巨型打卡牆/打卡換限定禮物/套裝優惠

Valentino Beauty今年踏入一周年，為慶祝周年紀念，Valentino特意將Maison Valentino的高訂精神引入香港街頭，在上環東街開設首間期間限定咖啡店 Rosso Café，讓一眾美妝及時尚愛好者一探Maison Valentino的高訂館藏，現場更有巨型打卡牆，讓大家打卡。
紅色是Valentino的語言，Café的店內設計讓人彷如置身於設計師的高訂工作室，仿似藝術裝置的產品陳列，既可自由試用，盡情探索Rosso Valentino的紅色魅力，亦可以作打卡拍照的亮點。
店内店外高定佈置成打卡熱點
另一打卡位是由5張Rosso Valentino造型照組成的焦點拍攝牆，5位Valentino摯友Maria Carla、Malika、Jill、Jeanne與Charlie，以強大氣場穿上5條經典珍稀Rosso高訂禮服，絕對值得一眾時尚愛好者留影紀念。
Rosso Valentino造型打卡牆除了是Rosso Café的亮點外，亦成為荷里活道的時尚焦點，特設的戶外打卡牆，彰顯品牌的街頭高定風格。品牌現更推出限定禮遇，訪客在打卡牆拍照並於社交平台分享，即可換取Valentino限定精美禮物套裝。
品牌特別呈獻傳統高訂時裝與創新美妝的意念聯乘，由1,130件Maison Valentino經典高訂紅裙中，選岀5件作為Rosso Valentino 5款紅色唇膏的原型，以美妝方式模仿高定禮服的質感與輕盈律動感覺，並邀請5位不同性格的時尚潮人——Elva Ni倪晨曦、Mandy Tam譚旻萱、Kayan Ng吳家忻、Faye Tsui崔乘飛及Christy Lee拍攝宣傳照，5位分別塗上精心挑選的經典 Rosso Valentino星級色調唇膏，透過唇膏的華麗色彩演繹出各自的獨特個性。
Rosso Café 限定優惠 於Valentino Beauty專門店限定發售（禮遇至8月31日）
Rosso Café 內亦設有Valentino Beauty多款人氣熱賣產品的限定優惠套裝，包括美妝界夢想之物Go-Clutch高訂隨行彩妝鏡盒，既是多功能彩妝盒，又是展現潮流觸覺的時尚配飾。Rosso Valentino高訂經典唇膏及Go-cushion氣墊粉底亦以難得的優惠價發售。