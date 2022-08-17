Valentino Beauty期間限定Cafe 巨型打卡牆/打卡換限定禮物/套裝優惠

Valentino Beauty今年踏入一周年，為慶祝周年紀念，Valentino特意將Maison Valentino的高訂精神引入香港街頭，在上環東街開設首間期間限定咖啡店 Rosso Café，讓一眾美妝及時尚愛好者一探Maison Valentino的高訂館藏，現場更有巨型打卡牆，讓大家打卡。

紅色是Valentino的語言，Café的店內設計讓人彷如置身於設計師的高訂工作室，仿似藝術裝置的產品陳列，既可自由試用，盡情探索Rosso Valentino的紅色魅力，亦可以作打卡拍照的亮點。