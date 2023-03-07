Valentino Black Tie秋冬系列亮相！預覽型格爆登手袋巡禮＋黑領帶可甜可帥服裝

去年以桃紅色奪目登場的Valentino，今年不玩顏色，以「黑領帶」為大家上演一場型格爆登的時裝騷！創意總監Pierpaolo Piccioli，以「Black Tie」為主題包裝整個Valentino 2023秋冬系列。

「黑領帶 Black Tie」有著男性權力的既定印象，Pierpaolo Piccioli藉着今次的系列打破這意識形態，帶來可甜可帥的全新演繹。當中服裝、手袋、鞋款、飾物，揉和文藝復興與龐克風格，每款都有型極致！為各位整合系列的手袋與服裝焦點，帥甜系女生們，相信每款都可以正中紅心！

Valentino 秋冬系列焦點 1 ｜黑領帶帥甜服裝

這次品牌很巧妙地選來一款很中性的配備，黑領帶Black Tie作為系列的中心思想，不論應用在禮服抑或恤衫服裝都盡顯有型風格。黑領帶放在恤衫與西裝外套之上，看起來會很中性有型，而細看服裝物料，又應用到蕾絲、絲質等，印花與剪裁亦很女性化，讓造型有帥氣元素之餘，又有甜美優雅的部分，很適合喜愛甜帥風格的朋友。