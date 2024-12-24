Vista 首次推岀限定「張保仔海景下午茶」 人均$344享維港靚景及Paul Lafayet甜品！

週末未有思緒去邊好？那坐擁維港靚景的 Vista 首次推岀的下午茶，便是和三五知己放鬆一下午的好去處了。 一向正宗意大利美食而聞名的Vista，推出 「張保仔海景下午茶」，向香港傳奇海盜張保仔致敬。在置身如空中花園般的環境用餐，品嚐各款精緻意式鹹甜美點，和與 Paul Lafayet 聯手創作的甜品。而每位預訂下午茶的客人，都將被安排在擁有無敵維港景觀的窗邊座位，近距離感受飽覽令人心醉的維港景色，並感受張保仔在海上冒險的非凡旅程！

