Vista 首次推岀限定「張保仔海景下午茶」 人均$344享維港靚景及Paul Lafayet甜品！

週末未有思緒去邊好？那坐擁維港靚景的 Vista 首次推岀的下午茶，便是和三五知己放鬆一下午的好去處了。 一向正宗意大利美食而聞名的Vista，推出 「張保仔海景下午茶」，向香港傳奇海盜張保仔致敬。在置身如空中花園般的環境用餐，品嚐各款精緻意式鹹甜美點，和與 Paul Lafayet 聯手創作的甜品。而每位預訂下午茶的客人，都將被安排在擁有無敵維港景觀的窗邊座位，近距離感受飽覽令人心醉的維港景色，並感受張保仔在海上冒險的非凡旅程！
於維港品嚐意式美點
Vista 精心準備多款令人垂涎的意式小食，包括經典的拿坡里炸薄餅球伴海膽，以及鮮味十足的龍蝦夾心包等。搭配法式糕點品牌 Paul Lafayet 的甜品，不但有他們的經典焦糖燉蛋，更有獨家為 Vista 設計的紫菜口味及海鹽朱古力口味馬卡龍。此外，Vista 兩款不同口味的自家製英式鬆餅以獨特的方型設計，猶如小金磚般盛放在精緻的木製迷你尋寶箱中，再一次從細節中呼應主題。若想少酌兩杯，顧客也可以選擇搭配一杯 Ruinart Blanc de Blanc 香檳（港幣$228），或是一瓶清爽的Saicho 氣泡茶（港幣$78）。
詳細資料
「Vista 張保仔海景下午茶」
- 日期：逢週六及週日
- 時間：下午2時至下午6時 （最後點餐時間：下午4時）
- 價錢：港幣$688（兩位用）
- 追加飲品套餐：Ruinart Blanc de Blanc 香檳：港幣$228一杯、Saicho 氣泡茶 200ML：港幣$78一瓶
- 詳情可按此