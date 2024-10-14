VISTY PLAYGROUND進駐Pacific Place 大型波波池/照相館/獨家商品

蜚聲國際的日本平面藝術家VERDY在香港太古廣場呈獻最新項目，為太古廣場打造沉浸式藝術裝置展覽。 由即日起至2024年10月27日，走進「VISTY PLAYGROUND @ Pacific Place」，現場即見到由VERDY創作的怪物角色「VISTY」 為靈感的藝術裝置，除了有趣的藝術裝置，這次獨特的體驗更有一系列互動活動，包括波波池、照相館、一系列獨家商品以及於太古廣場 Elephant Grounds 的獨家 VISTY 主題咖啡杯和雪糕。

以嘉年華為主題的遊樂場 VISTY這個友善可愛的怪物角色，以繽紛而柔和的色調為主要特徵。這個角色於疫情期間誕生，盼望在艱難時刻為大家帶來歡樂。這次在太古廣場的裝置由VERDY精心設計，為商場的Garden Court打造為一個充滿活力、以嘉年華為主題的遊樂場，為顧客帶來驚喜體驗。VERDY希望透過探索色彩繽紛的VISTY波波池及照相館之有趣體驗，為大家留下美好難忘的回憶。VERDY與文化企業家Kevin Poon 合作策劃一系列為「VISTY PLAYGROUND」而設的獨家商品，將於期間限定店獨家發售，將難忘體驗帶回家！

VISTY PLAYGROUND進駐Pacific Place 大型波波池/照相館/獨家商品

VISTY 波波池 不論任何年齡，都可以這個色彩繽紛的裝置發掘玩樂喜悅，與VISTY一起盡情狂歡！參加者須於參與活動前登記加入太古廣場的above 會員計劃。 日期：2024年10月10日至27日 時間：上午10時至下午10時 地點：LG1層，Garden Court

VISTY 照相館 VISTY互動照相館提供各款獨特的VISTY相框，讓大家與親朋好友留下珍貴回憶。顧客只需登記加入成為above會員，並於太古廣場或星街小區以電子貨幣作任何即日消費即可換領門票。 日期：2024年10月10日至27日 時間：上午10時至下午10時 地點：LG1層，Garden Court

VISTY 照相館

VISTY 期間限定店 以嘉年華為主題的VISTY期間限定店，呈獻一系列由VERDY設計的獨家商品。限量版商品將分3次發售，請關注太古廣場的社交媒體平台以獲取更多資訊。 日期：2024年10月10日至27日 時間：上午11時至下午8時 地點：L1層（近lululemon）

太古廣場 Elephant Grounds 獨家 VISTY 主題飲品和雪糕 為慶祝VISTY PLAYGROUND登陸太古廣場，太古廣場Elephant Grounds會提供獨家VISTY主題限定飲品和雪糕口味。 日期：2024年10月10日至27日 時間：上午8時至下午10時半 地點：LG1層008號舖