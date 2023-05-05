VIVE歌賦街新店 全新早餐、輕食、咖啡、甜品 極夢幻吸睛

時尚蛋糕精品店Vive Cake Boutique最近衝出蛋糕領域，於中環歌賦街開設全新時尚精品咖啡店VIVE，提供外表極夢幻吸睛的經典早餐（Breakfast）、輕盈主食（Big）、精巧小食（Small）、招牌甜點（Sweet）、另有清新解渴的果汁特飲及有汽飲品「Mindful Sparks」（$45），口味可選柚子玄米茶或百香果綠茶。店方更首次推出自家品牌咖啡豆，由哥倫比亞、埃塞俄比亞及薩爾瓦多的咖啡豆混合而成，讓獨特的梅子、胡桃及朱古力香氣揉合成品牌專屬的咖啡香，以及九款茶茗茶。

全日供應的早餐系列裡，推介澳洲當地最受歡迎的早午餐料理「Avocado Toast」。精選本地食材設計，並特別挑選來自人氣網上烘焙店「小隱於野」（@little_field_hk）每天新鮮手製酸種麵包入饌，加上水煮蛋、嫩菠菜、脆煙肉，及荷蘭醬汁，令口感層次更為豐富；另有醒神早餐「Rise & Shine」；健康有營的乳酪碗「Granola Bowl」等，主食推介地道和洋美饌「Uni Mentaiko」，廚藝團隊特別以帶點辛香的明太子烹調醬汁，香濃綿密，完美覆蓋每一條意大利麵條，再綴以清新的檸檬泡沫；另有為素食者及兒童特設的餐單。

中環歌賦街12號

營業時間早上9時至下午7時

www.instagram.com/vive.cafe