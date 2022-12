Vivienne Westwood經典回顧 王冠土星只是無心插柳？ 《色慾都市》婚紗1小時內售罄

Vivienne Westwood 經典回顧| 活躍的社運份子

Vivienne Westwood除了活躍於時尚圈,性格叛逆的她,也是個社運份子,她曾說過「我認為人們可以不投資時尚單品,但要投資對這個世界好的事。」(I just think people should invest in the world. Don't invest in fashion, but invest in the world.)可見她對環境的重視,她不單留意地球暖化、環保和核武等議題,亦同樣關注女性議題,更將各種議題融入設計,令T台變成她發聲的舞台,在2013年的倫敦春夏時裝騷上,Vivienne Westwood特別在出場時在臉上畫上塗鴉,並穿上「Climate Revolution」的T-shirt ,呼籲大眾關注環保議題。2014年更「剃光頭」現身巴黎時裝週,以喚起大眾關注氣候變化。