Vivienne Westwood經典回顧 王冠土星只是無心插柳？ 《色慾都市》婚紗1小時內售罄

英國國寶級時裝設計師Vivienne Westwood離世，享壽81歲，在年尾時分在時尚界投下震撼彈。從80年代起叱咤時尚界的她，在超過50年的職業生涯中，留下了不少經典作品，其標誌性的經典土星設計，不少女生家中都總有一、兩件，更令她獲得英國皇室頒發勛章。 被稱為「西太后」的Vivienne Westwood於1941年4月8日，出生於英國柴郡的小村莊。長大後曾在哈羅藝術學校學習首飾設計與製作，但只讀了一個學期就退學了，因為她認為自己出身平凡，難以在藝術世界中生存。她之後考入師範大學進修，在畢業後順理成章成為一位小學教師，但她同時自行創作首飾，在Portobello Road一個小攤檔販賣作品。

年輕時的Vivienne Westwood

1962年，Vivienne Westwood遇上首任丈夫Derek Westwood，她穿上自己設計的婚紗出嫁，並於隔年誕下長子Benjamin Westwood，但這段婚姻只維持了3年，當Vivienne Westwood遇上了Malcolm Mclaren後，她毅然離婚。她之後和男友開設精品店「Let It Rock」，成為個人品牌的起點。後來男方更成為龐克樂團Sex Pistols的經紀人，Vivienne Westwood開始為樂團製作服裝，設計加入扣針、金屬鏈、刀片等龐克元素，叛逆不羈，她亦龐著龐克、黑暗的設計風格聲名大噪。

Vivienne Westwood與Malcolm Mclaren

Vivienne Westwood 經典回顧｜ 經典王冠土星的由來 不過，Vivienne Westwood 1985年與Malcolm McLaren分手，她到意大利尋找新系列的靈感時，在旅程中帶上媽媽借給她的有關天文學的書籍，她原本想設計一個有關皇室又帶有未來感的系列，但書本上銀河、星體和土星的照片激發她的靈感，她於是突發奇想，在土星加上皇冠和珠寶，自始這個標誌就成為Vivienne Westwood的品牌經典的設計。「The Orb」珍珠頸鏈更是不少女生喜愛的時尚單品。

Vivienne Westwood由母親的天文學書籍得到靈感。

Vivienne Westwood 經典回顧｜Anglomania 系列 1993年，Vivienne Westwood 以「Anglomania」(意指對英國文化的狂熱)為主題，在設計加入大量蘇格蘭格紋與棋盤圖案，以新穎手法演繹蘇格蘭格紋服裝，成就不一樣的英倫風設計。當年Vivienne Westwood還安排超模Naomi Campbell踩著9寸高仿鱷魚皮紫色高跟鞋，結果她大摔了一跤，令系列成為時尚界熱話，目前這對高跟鞋珍藏於英國的V&A博物館中。

Vivienne Westwood 經典回顧｜ 《色慾都市》的婚紗 Vivienne Westwood曾為《色慾都市》女主角Carrie設計了大結局所穿的婚紗，不單打造了的經典畫面，更成為不少女生夢寐以求的出嫁服，劇集播出後，市面上出現不同翻版款式。後來Vivienne Westwood為此推出了一款及膝裙款，結果在一小時內售罄。

Vivienne Westwood為《色慾都市》女主角Carrie設計大結局所穿的婚紗。

Vivienne Westwood 經典回顧｜ 活躍的社運份子 Vivienne Westwood除了活躍於時尚圈，性格叛逆的她，也是個社運份子，她曾說過「我認為人們可以不投資時尚單品，但要投資對這個世界好的事。」(I just think people should invest in the world. Don't invest in fashion, but invest in the world.)可見她對環境的重視，她不單留意地球暖化、環保和核武等議題，亦同樣關注女性議題，更將各種議題融入設計，令T台變成她發聲的舞台，在2013年的倫敦春夏時裝騷上，Vivienne Westwood特別在出場時在臉上畫上塗鴉，並穿上「Climate Revolution」的T-shirt ，呼籲大眾關注環保議題。2014年更「剃光頭」現身巴黎時裝週，以喚起大眾關注氣候變化。

Vivienne Westwood也是個活躍的社運份子。