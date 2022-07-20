Vivienne Westwood Café「熊」抱沙灘英式下午茶 熊仔有不同表情！

三十幾度高艷陽高溫下，連Vivienne Westwood Café的人氣泰迪熊都按捺不住，轉移陣地闖入英式下午茶，悠閒地躺在沙灘椅上，「熊」抱溫暖陽光，在全新「熊」抱沙灘英式下午茶 (Teddy in the Tropics)，推出多達10款圍繞夏日沙灘主題的鹹甜點，每款造型味道都充滿夏日風情，讓你彷如被海洋擁抱著，去了一趟沙灘之旅。

Vivienne Westwood Caf é「熊」抱沙灘英式下午茶│ 層層有主題 泰迪熊最吸睛

第一層先是太陽底下的泰迪熊私人沙灘；第二層夏日果園盛宴以多款夏日時令水果入饌，打造酸甜清新感，包括以菲律賓呂宋芒製作的迷你芒果燕麥乳酪杯、鮮芒果莎莎；另有無花果希臘芝士多士和士多啤梨雲石芝士蛋糕；第三層來到鹹點海洋世界，以帶子、三文魚、大蝦，配上金箔黑魚籽及牛油果等，味覺大滿足！