VLT X SmileyWorld Pop Up Store進駐啟德AIRSIDE 4.5米巨型VLT打卡位+限定聯乘時尚單品

SmileyWorld® 限量版包裝VLT+限定聯乘時尚單品

現場設有多個至澀至潮的打卡位，包括4.5米高巨型VLT、立體Smiley Wall同至澀Smiley Face。逢星期五、六、日來到VLT x SmileyWorld® Pop-up Store在 Smiley Ball遊戲區玩遊戲，還會送你SmileyWorld®限量版包裝VLT一包！除了打卡玩遊戲，今次亦推出了會場限定聯乘時尚單品，有潮人必備刺繡漁夫帽、Smiley布袋同燙畫T-shirt！只要於現場購買滿指定數量的維他檸檬茶或氣泡茶即可免費換領，至澀至潮的你又點可以錯過！快些約一班朋友一齊去體驗VLT帶來的歡樂啦！(產品及禮品數量有限，售/送完即止)