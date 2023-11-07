VLT X SmileyWorld Pop Up Store進駐啟德AIRSIDE 4.5米巨型VLT打卡位+限定聯乘時尚單品

維他檸檬茶VLT破格聯乘潮流品牌SmileyWorld®，以一系列標誌性的笑臉推出共六款的限量版紙包裝及樽裝VLT。同時，即日起至19 日還會在最新商場啟德AIRSIDE開設VLT x SmileyWorld®期間限定店！
SmileyWorld®限量版包裝VLT+限定聯乘時尚單品
現場設有多個至澀至潮的打卡位，包括4.5米高巨型VLT、立體Smiley Wall同至澀Smiley Face。逢星期五、六、日來到VLT x SmileyWorld® Pop-up Store在 Smiley Ball遊戲區玩遊戲，還會送你SmileyWorld®限量版包裝VLT一包！除了打卡玩遊戲，今次亦推出了會場限定聯乘時尚單品，有潮人必備刺繡漁夫帽、Smiley布袋同燙畫T-shirt！只要於現場購買滿指定數量的維他檸檬茶或氣泡茶即可免費換領，至澀至潮的你又點可以錯過！快些約一班朋友一齊去體驗VLT帶來的歡樂啦！(產品及禮品數量有限，售/送完即止)
VLT x SmileyWorld®期間限定店
日期：即日起至11月19日
時間：12:00 - 20:00
地點：啟德協調道2號AIRSIDE地下露天廣場
- 實際開放時間或因天氣或其他不穩定因素而改變，恕不事先通知。
- 如現場人流眾多，將實施人流管制。