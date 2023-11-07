熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-07 19:45:28

VLT X SmileyWorld Pop Up Store進駐啟德AIRSIDE 4.5米巨型VLT打卡位+限定聯乘時尚單品

分享：
VLT X SmileyWorld Pop Up Store進駐啟德AIRSIDE 4.5米巨型VLT打卡位+限定聯乘時尚單品

VLT X SmileyWorld Pop Up Store進駐啟德AIRSIDE 4.5米巨型VLT打卡位+限定聯乘時尚單品

維他檸檬茶VLT破格聯乘潮流品牌SmileyWorld®，以一系列標誌性的笑臉推出共六款的限量版紙包裝及樽裝VLT。同時，即日起至19 日還會在最新商場啟德AIRSIDE開設VLT x SmileyWorld®期間限定店！

SmileyWorld®限量版包裝VLT+限定聯乘時尚單品

現場設有多個至澀至潮的打卡位，包括4.5米高巨型VLT、立體Smiley Wall同至澀Smiley Face。逢星期五、六、日來到VLT x SmileyWorld® Pop-up Store在 Smiley Ball遊戲區玩遊戲，還會送你SmileyWorld®限量版包裝VLT一包！除了打卡玩遊戲，今次亦推出了會場限定聯乘時尚單品，有潮人必備刺繡漁夫帽、Smiley布袋同燙畫T-shirt！只要於現場購買滿指定數量的維他檸檬茶或氣泡茶即可免費換領，至澀至潮的你又點可以錯過！快些約一班朋友一齊去體驗VLT帶來的歡樂啦！(產品及禮品數量有限，售/送完即止)

今次VLT破格聯乘SmileyWorld®推出至潮限量版包裝，用各款標誌性的笑臉填滿VLT紙包裝及膠樽裝。 六款限量版紙包裝及樽裝VLT 六款限量版紙包裝及樽裝VLT 六款限量版紙包裝及樽裝VLT 六款限量版紙包裝及樽裝VLT 六款限量版紙包裝及樽裝VLT 六款限量版紙包裝及樽裝VLT 六款限量版紙包裝及樽裝VLT 至澀至潮打卡位：4.5米高巨型VLT 至澀至潮打卡位：巨型LED Wall 至澀至潮打卡位：立體Smiley Wall 即日起至11月底，於指定超市同便利店購買維他檸檬茶/菊花茶/氣泡茶滿指定金額或數量，就可免費換領到VLT x SmileyWorld®限量版迷你積木或不鏽鋼隨行杯，數量有限，換完即止。 會場限定聯乘時尚單品，只要於現場購買滿指定數量維他檸檬茶/氣泡茶即可免費換領。 會場限定聯乘時尚單品，有潮人必備刺繡漁夫帽、Smiley布袋同燙畫T-shirt。 換購日期、地點及方法

VLT x SmileyWorld®期間限定店

日期：即日起至11月19日

時間：12:00 - 20:00

地點：啟德協調道2號AIRSIDE地下露天廣場

  • 實際開放時間或因天氣或其他不穩定因素而改變，恕不事先通知。
  • 如現場人流眾多，將實施人流管制。
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受