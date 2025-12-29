W酒店自助餐快閃買1送1 無限量供應生蠔/雪蟹腳/麵包蟹

香港 W 酒店 KITCHEN 推出自助餐快閃買1送1優惠，即使橫跨除夕及元旦等熱門節慶日子亦同樣適用，其中元旦自助晚餐更可享長達 4 小時的用餐時間，適合一家大小或與朋友聚餐慢慢歎。
今個 12 月至新年期間，W 酒店餐廳KITCHEN 以「幻彩旋樂」為主題推出節慶自助饗宴，主打多款冰鎮海鮮，包括藍青口、熟蝦、龍蝦、小龍蝦、蜆及雪蟹腳等，海鮮控不容錯過；而逢星期五至星期日晚市，更會限時供應鮮甜生蠔。
熱葷方面除了即席以帕爾馬芝士輪炮製的野菌意大利燴飯，還有由廚師即切的多款烤肉選擇，以及多款節慶特色菜式，如香料蜜糖芝士配無花果沙律火腿、烤羊排配醃檸檬及哈里薩醬、烤豬肉波爾凱塔配檸檬香草醬等；場內亦設有日式料理區，供應多款壽司及刺身，另有傳統奶油栗子火雞及精選手工芝士，選擇豐富。
節慶限定主菜加碼供應
為配合除夕及元旦，餐廳將於指定節日推出升級節慶菜單，額外加碼供應帶骨火腿、香煎鴨肝、威靈頓牛排、濃郁龍蝦米多及新加坡辣椒蟹等矜貴美饌，節日氣氛十足。甜品區同樣誠意滿滿，提供櫻桃朱古力聖誕蛋糕、栗子蒙布朗及傳統意大利聖誕麵包等節慶甜點，為盛宴畫上甜蜜句號。
除夕夜直落池畔倒數派對
自助餐於節日期間亦設有不同特別安排，除夕的自助午餐及晚餐時段更提供無限供應生蠔、雪蟹腳或指定主菜，並配合成人無限暢飲指定香檳、汽泡酒、紅白酒或無酒精特調飲品。除夕夜晚市第二輪更可銜接 76 樓池畔倒數派對參與跨年倒數，除可於 KITCHEN 享用自助晚餐及無限暢飲指定飲品外，亦會有特色飲品1杯。
快閃優惠日期與適用時段
按此搶購
優惠搶購日期：2025年12月29日12:00 至 2026年1月4日 23:59
用餐日期：2026年1月2日 至 2026年2月28日