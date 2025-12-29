W酒店自助餐快閃買1送1 無限量供應生蠔/雪蟹腳/麵包蟹

香港 W 酒店 KITCHEN 推出自助餐快閃買1送1優惠，即使橫跨除夕及元旦等熱門節慶日子亦同樣適用，其中元旦自助晚餐更可享長達 4 小時的用餐時間，適合一家大小或與朋友聚餐慢慢歎。

今個 12 月至新年期間，W 酒店餐廳KITCHEN 以「幻彩旋樂」為主題推出節慶自助饗宴，主打多款冰鎮海鮮，包括藍青口、熟蝦、龍蝦、小龍蝦、蜆及雪蟹腳等，海鮮控不容錯過；而逢星期五至星期日晚市，更會限時供應鮮甜生蠔。

熱葷方面除了即席以帕爾馬芝士輪炮製的野菌意大利燴飯，還有由廚師即切的多款烤肉選擇，以及多款節慶特色菜式，如香料蜜糖芝士配無花果沙律火腿、烤羊排配醃檸檬及哈里薩醬、烤豬肉波爾凱塔配檸檬香草醬等；場內亦設有日式料理區，供應多款壽司及刺身，另有傳統奶油栗子火雞及精選手工芝士，選擇豐富。