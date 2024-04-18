WATERBOMB香港站2024｜韓國殿堂級HipHop濕身派對6月西九舉行！一文睇清日期/地點/票價/演出名單

WATERBOMB 2024｜早前「S2O亞洲潑水音樂節」公布今年將捲土重來，而韓國殿堂級HipHop濕身派對WATERBOMB亦於早前公布，將於2024年6月來到香港！WATERBOMB為K-POP界最重要的音樂節之一，以「韓星 x 泳裝 x 水戰」為焦點。過往幾屆的韓國藝人演出陣容鼎盛，大多是HipHop界一線歌手，當中包括Jay Park、aespa、CRUSH、ZICO等，喜歡聽HipHop及K-POP的你千萬不要錯過！

韓國殿堂級WATERBOMB

韓國殿堂級HipHop濕身派對WATERBOMB正式登陸香港，將於2024年6月1-2日在西九文化區安盛x竹翠公園舉行，日前早鳥優惠推出，未公佈演出陣容門票已被秒殺，足見「WATERBOMB」之魅力！ WATERBOMB為K-POP界最重要的音樂節之一，早於2015年首次舉辦，初期在韓國不同城市巡演，本年則大規模進軍亞洲各個城市！WATERBOMB以「韓星 x 泳裝 x 水戰」為焦點，今次香港場會將歌手與觀眾分成紅色和紫色兩個隊伍，歌手在表演期間可與觀眾以打水戰的方式互動，打成一片！

WATERBOMB香港站2024 門票價錢詳情 VIP 1-DAY : HK$1,880 VIP 2-DAY : HK$2,980 VIP 門票可以專屬入場通道、可享專屬美食攤位隊伍、專屬更衣室及洗手間 GA 1-DAY : HK$880 GA 2-DAY : HK$1,380 *入場人士需年滿18歲 售票日期：2024年4月19日 11時正 WATERBOMB香港站2024 購票連結

踏上WATERBOMB舞台大多是韓國頂流藝人，雖然香港演出名單尚未公佈，但已經掀起搶購熱潮。主辦單位透露，活動將會由下午2時至晚上10時進行，屆時將會有10多組韓國藝人襲港，並會擴展現時安盛x竹翠公園活動場地範圍，讓更多觀眾享受韓國殿堂級音樂節！除咗音樂、水戰外，場內亦有各種特色食物攤檔及酒精飲品，參加者可以玩足全日！