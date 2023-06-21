Weirdo Beauty銅鑼灣開幕 AI皮膚檢測/王牌療程改善凹凸洞

美容院Weirdo Beauty早前於銅鑼灣開設旗艦店，是繼荔枝角總店的另一分店，面積4,000平方呎新店提供多個王牌療程，包括「暗瘡與凹凸洞全效方案」，並在療程前提供AI皮膚檢測，讓客人了解當下一刻的肌膚需要，帶來專屬的護膚療程。

最新開幕的Weirdo Beauty設有10間獨立美容房，可看到迷人維港景致，新店延續荔枝角總店風格，以花藝構建的美學特色，讓天然日光及波光粼粼的維港景致，透過玻璃與室內空間互動，打造恬靜舒適氛圍。