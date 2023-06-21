Weirdo Beauty銅鑼灣開幕 AI皮膚檢測/王牌療程改善凹凸洞

美容院Weirdo Beauty早前於銅鑼灣開設旗艦店，是繼荔枝角總店的另一分店，面積4,000平方呎新店提供多個王牌療程，包括「暗瘡與凹凸洞全效方案」，並在療程前提供AI皮膚檢測，讓客人了解當下一刻的肌膚需要，帶來專屬的護膚療程。
最新開幕的Weirdo Beauty設有10間獨立美容房，可看到迷人維港景致，新店延續荔枝角總店風格，以花藝構建的美學特色，讓天然日光及波光粼粼的維港景致，透過玻璃與室內空間互動，打造恬靜舒適氛圍。
Weirdo Beauty有多個主打療程，包括最著名的「標靶式綜合皮膚管理方案」（約90分鐘），專業治療師會透過Visia國際醫療級AI皮膚檢測，了解顧客的皮膚狀況，從而針對性地為其提供最適合量肌定制療程。3大標靶式綜合治療包括「暗瘡與凹凸洞全效方案」，適合受暗瘡、膿胞、發炎、凹凸洞、頻繁性閉口粉刺困擾的顧客；「膠原青春全效方案」則為希望改善臉型、提升膠原及突顯輪廓的顧客；而「零瑕肌全效方案」更主力針對毛孔粗大、膚色暗沉、黑頭粉刺等問題。
Weirdo Beauty亦提供不少輕醫美療程，包括「3D彩虹光」，以較溫和且高能量的脈衝式強光儀器，解決顧客皮膚色素沉澱和膚色不均的問題，達致深層嫩膚的效果；而「極光皮秒」中用上的激光技術可快速粉碎色素及痘印，打造白滑嬰兒肌。
Weirdo Beauty由美容企業家Yuki Wong（黃卓瑩）創立，她更於2021年推出美容院級別的高效純素護膚品牌Odriem，堅守高效、純素及零殘忍原則，推出的高效純素護膚產品，讓顧客即使療程後，都一樣可以用到溫和且高效的護膚品。
Weirdo Beauty銅鑼灣旗艦店
地址：香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場27樓2701室
電話：3188 2198
營業時間：
星期一至星期五：中午12時至晚上8時30分
星期六丶日及公眾假期：中午12時至晚上8時