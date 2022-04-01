WFH｜各大公司取消Work from home 適合在家工作的6大職業

政府由今日開始逐步恢復公共服務，並計劃於21日起大致恢復正常服務，不少私人公司都跟隨措施，陸續取消在家工作(Work from home)，又或者改以混合工作模式(Hybrid work model)「新常態」地運作，一眾「打工仔」被召回公司工作。如果你對於過去3個月的工作模式十分滿意，甚至發現在家工作的工作量及質素比在公司更好，反映你可能更適合WFH，不妨留意以下職業，看看你的工種可否改為WFH！