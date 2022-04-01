WFH｜各大公司取消Work from home 適合在家工作的6大職業
政府由今日開始逐步恢復公共服務，並計劃於21 日起大致恢復正常服務，不少私人公司都跟隨措施，陸續取消在家工作(Work from home) ，又或者改以混合工作模式(Hybrid work model) 「新常態」地運作，一眾「打工仔」被召回公司工作。如果你對於過去3 個月的工作模式十分滿意，甚至發現在家工作的工作量及質素比在公司更好，反映你可能更適合WFH ，不妨留意以下職業，看看你的工種可否改為WFH ！
適合Work from home 的職業｜平面設計：
創意不受地域限制，而且可以獨立完成，不少graphic desinger 都是在家工作。(Photo by ANTONI SHKRABA)
適合Work from home 的職業｜客戶服務 / 電話推銷員：
解答電話或網上查詢，例如送貨安排、售後跟進等，又或者透過電話銷售，同樣無需返公司完成。(Photo by Olha Ruskykh)
適合Work from home 的職業｜社交媒體管理員 / 數碼營銷工作：
現在不少公司及品牌都有自己的Facebook 及Instagram ，「小編」應運而生，多數是協助管理社交媒體專頁或廣告，同樣可以在家完成。
適合Work from home 的職業｜自由撰稿人：
不少freelancers 在疫情前都已經是在家工作，包括寫手、作家、翻譯、校對，甚至是編劇，不過壞處是工作量可能隨經濟環境改變，簡單來說就是收入不穩定。(Photo by Ivan Samkov)
適合Work from home 的職業｜程式編寫員 / 網頁設計：
上班大部分時間都在寫code ，又或者是利用相應軟件開發網站，大部分時間都是與電腦「交手」。 (Photo by Christina Morillo)
適合Work from home 的職業｜網店：
IG shop 愈開愈多，不少人都選擇自己做老闆，時間較彈性，不過亦都可以出現競爭大及工時長等問題。