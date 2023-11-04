WHISK x Ambrosia 四手聯乘期間限定10道菜晚宴！拉丁美洲50最佳餐廳及最佳女主廚 Carolina Bazán

WHISK 首度邀請榮獲 2022 年度「拉丁美洲最佳 50 餐廳及最佳女主廚殊榮」的 Carolina Bazán 來港獻技，與 WHISK 主廚 William Lau 迸發火花攜手推出10道菜晚宴，僅限於11月17日及18日為呈獻獨一無二的非凡品味饗宴，並精心配搭醇酒佳釀，交織出讓人一試難忘的體驗！

Carolina 畢業於法國赫赫有名的高等廚藝學校斐杭迪 (L'Ecole Gregoire Ferrandi) ，並曾於 Chef Gregory Marchand 旗下的法國一星米芝蓮餐廳 Frenchie 任職。她於 2013 年在聖地牙哥開設了自己的餐廳 — 樸實親民的小酒館 Ambrosia，從菜式到選酒，仍處處流露出她的心思細膩與紮實的功底，廚藝技巧。餐廳於一年之間就躍升至拉丁美洲最佳 50 食府，並連續多年繼續入選。Carolina 以新鮮時令食材充分展現了智利多樣性的獨特魅力，把智利風味完美融入細膩的法式烹調風格當中，創作出精細迷人佳餚，於餐盤和美食上呈現出全新的藝術風格。