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生活
2023-11-04 08:00:00

WHISK x Ambrosia 四手聯乘期間限定10道菜晚宴！拉丁美洲50最佳餐廳及最佳女主廚 Carolina Bazán

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WHISK x Ambrosia 四手聯乘限定10道菜晚宴！拉丁美洲50最佳餐廳及最佳女主廚 Carolina Bazán

WHISK x Ambrosia 四手聯乘限定10道菜晚宴！拉丁美洲50最佳餐廳及最佳女主廚 Carolina Bazán

WHISK 首度邀請榮獲 2022 年度「拉丁美洲最佳 50 餐廳及最佳女主廚殊榮」的 Carolina Bazán 來港獻技，與 WHISK 主廚 William Lau 迸發火花攜手推出10道菜晚宴，僅限於11月17日及18日為呈獻獨一無二的非凡品味饗宴，並精心配搭醇酒佳釀，交織出讓人一試難忘的體驗！

主廚 Carolina Bazán 榮獲最佳女主廚殊榮

Carolina 畢業於法國赫赫有名的高等廚藝學校斐杭迪 (L'Ecole Gregoire Ferrandi) ，並曾於 Chef Gregory Marchand 旗下的法國一星米芝蓮餐廳 Frenchie 任職。她於 2013 年在聖地牙哥開設了自己的餐廳 — 樸實親民的小酒館 Ambrosia，從菜式到選酒，仍處處流露出她的心思細膩與紮實的功底，廚藝技巧。餐廳於一年之間就躍升至拉丁美洲最佳 50 食府，並連續多年繼續入選。Carolina 以新鮮時令食材充分展現了智利多樣性的獨特魅力，把智利風味完美融入細膩的法式烹調風格當中，創作出精細迷人佳餚，於餐盤和美食上呈現出全新的藝術風格。

是次 Ambrosia 與 WHISK 四手聯乘晚宴將由主廚 William Lau 與 Carolina Bazán 匠心打造，親自挑選智利、法國及的日本時令新鮮食材，配合獨特的烹飪風格及頂尖的廚藝，為大家帶來一系列味道和諧，創新難忘 的美饌。招牌菜式包括番茄炸彈配木薯脆片，帝王蟹配西班牙白凍湯，手工製義大利麵配智利鮑魚香草醬，低溫慢煮智利三文魚及牛奶焦糖甜點。

WHISK x Ambrosia：四手聯乘晚宴

日期：11月17日及18日（星期五及星期六）晚上7時至10時

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong 5樓

菜單：10道菜式，每位港幣1,488元

附加港幣 480 元 / 港幣 780 元，可搭配四杯 / 八杯的葡萄酒

所有價格需另加 10%服務費。

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