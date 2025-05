活動當日,WNP將表彰7家長期合作的非牟利機構「阿棍屋 House of Joy and Mercy」、「香港流浪狗之家 HKDR」及「保護動物慈善協會 LAP」等,向機構對動物福利的貢獻表達謝意。現場設豐富活動及購物優惠,當中包括現場消費為收容所寵物免費刻製名牌服務、設「責任養寵」教育展覽及「Paws for Portraits 萌寵拍照站」等。活動更設全場精選商品專屬17%折扣優惠。