Wine & Dine 2023 香港美酒佳餚巡禮10月26日中環海濱開幕！一文睇清門票/開放時間/品酒券詳情

香港美酒佳餚巡禮2023 (Hong Kong Wine and Dine Festival 2023) 闊別5年，終於回歸！由香港旅遊發展局 (旅發局) 舉辦，最大型國際級美酒美饌戶外派對「香港美酒佳餚巡禮」，將於10月26日至10月29日回歸中環海濱活動空間。今屆活動延續匯聚經典多國美酒的傳統，更引入時下流行的酒品、「新緯度」葡萄酒，與在世界舞台嶄露頭角的「中國葡萄酒」等，加上過百款環球人氣小吃，為公眾帶來由日至夜的維港秋意味覺盛會。旅發局亦聯同超過300間餐廳及酒吧於11月打造「品味全城」，與大家遊遍香港，嚐盡環球美饌，整月體驗香港精彩飲食文化。一個地方，嚐遍世界滋味，一同享受這場味蕾盛宴吧！

「香港美酒佳餚巡禮」是香港標誌性年度盛事之一，能營造全城熱鬧夜間氛圍。今年活動約有300個美酒與美食攤位，推介的佳釀網羅自36個國家，比上屆更多，同時加入豐富的美食元素，葡萄酒、威士忌、雞尾酒、街頭小食、酒店美饌、星級美食應有盡有，無論你是美食家、品酒愛好者，想要與知己良朋共聚，還是尋找獨特體驗，只要到活動現場，就可一站吃遍、喝遍世界各地的美酒美食，打造成市民旅客必到熱點！

經典佳釀＋新登場酒品＋新潮流酒品

今年美酒佳餚巡禮繼續搜羅全球名酒，讓賓客以親民價錢品嚐星級美酒。場內匯聚全球36國的優質美酒，包括法國波爾多、勃根地區、意大利、美國、澳洲及西班牙等經典國際頂級佳釀。同時精選多瓶享譽國際的得獎名酒，以及由權威酒評家James Suckling等頂級酒評家精選的高分佳釀。

每屆美酒佳餚巡禮為大家發掘較少曝光的美酒，與賓客進入新的世界，體驗獨特口味。當中包括東歐小國摩爾多瓦葡萄酒，這個國家緯度和法國的波爾多、勃根地區相近，為國際葡萄酒組織(OIV)的5個創始國之一；位處熱帶、常年無休酷熱的泰國生產的「新緯度」葡萄酒；全球首款用豆腐乳清釀造而成的新加坡豆清酒。

每屆活動帶大家探索各個新興酒區，將最新潮流帶給賓客，感受不一樣樂趣．逐漸閃耀世界國際舞台的中國葡萄酒，8間來自山東、寧夏及雲南的酒莊，與賓客分享高品質、富有特色的美酒，特別是近年在屢獲殊榮、被形容為中國葡萄酒明日之星 - 瑪瑟蘭，以及中法元首「國宴酒」- 蛇龍珠； 跟上全球「自然酒」(Natural Wine) 風潮，品嚐「無添加」的酒品； 網羅深受「Z 世代」喜愛的低酒精飲品，跟上「微醺風潮」