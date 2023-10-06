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生活
2023-10-06 19:00:00

Wine & Dine 2023 香港美酒佳餚巡禮10月26日中環海濱開幕！一文睇清門票/開放時間/品酒券詳情

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Wine & Dine 2023 香港美酒佳餚巡禮

Wine & Dine 2023 香港美酒佳餚巡禮

香港美酒佳餚巡禮2023 (Hong Kong Wine and Dine Festival 2023) 闊別5年，終於回歸！由香港旅遊發展局 (旅發局) 舉辦，最大型國際級美酒美饌戶外派對「香港美酒佳餚巡禮」，將於10月26日至10月29日回歸中環海濱活動空間。今屆活動延續匯聚經典多國美酒的傳統，更引入時下流行的酒品、「新緯度」葡萄酒，與在世界舞台嶄露頭角的「中國葡萄酒」等，加上過百款環球人氣小吃，為公眾帶來由日至夜的維港秋意味覺盛會。旅發局亦聯同超過300間餐廳及酒吧於11月打造「品味全城」，與大家遊遍香港，嚐盡環球美饌，整月體驗香港精彩飲食文化。一個地方，嚐遍世界滋味，一同享受這場味蕾盛宴吧！

約300個美酒+美食攤位 匯聚全球36國優質美酒

「香港美酒佳餚巡禮」是香港標誌性年度盛事之一，能營造全城熱鬧夜間氛圍。今年活動約有300個美酒與美食攤位，推介的佳釀網羅自36個國家，比上屆更多，同時加入豐富的美食元素，葡萄酒、威士忌、雞尾酒、街頭小食、酒店美饌、星級美食應有盡有，無論你是美食家、品酒愛好者，想要與知己良朋共聚，還是尋找獨特體驗，只要到活動現場，就可一站吃遍、喝遍世界各地的美酒美食，打造成市民旅客必到熱點！

今年活動約有300個美酒與美食攤位，推介的佳釀網羅自36個國家

今年活動約有300個美酒與美食攤位，推介的佳釀網羅自36個國家

經典佳釀＋新登場酒品＋新潮流酒品

今年美酒佳餚巡禮繼續搜羅全球名酒，讓賓客以親民價錢品嚐星級美酒。場內匯聚全球36國的優質美酒，包括法國波爾多、勃根地區、意大利、美國、澳洲及西班牙等經典國際頂級佳釀。同時精選多瓶享譽國際的得獎名酒，以及由權威酒評家James Suckling等頂級酒評家精選的高分佳釀。

每屆美酒佳餚巡禮為大家發掘較少曝光的美酒，與賓客進入新的世界，體驗獨特口味。當中包括東歐小國摩爾多瓦葡萄酒，這個國家緯度和法國的波爾多、勃根地區相近，為國際葡萄酒組織(OIV)5個創始國之一；位處熱帶、常年無休酷熱的泰國生產的「新緯度」葡萄酒；全球首款用豆腐乳清釀造而成的新加坡豆清酒。

每屆活動帶大家探索各個新興酒區，將最新潮流帶給賓客，感受不一樣樂趣．逐漸閃耀世界國際舞台的中國葡萄酒，8間來自山東、寧夏及雲南的酒莊，與賓客分享高品質、富有特色的美酒，特別是近年在屢獲殊榮、被形容為中國葡萄酒明日之星 - 瑪瑟蘭，以及中法元首「國宴酒」- 蛇龍珠； 跟上全球「自然酒」(Natural Wine) 風潮，品嚐「無添加」的酒品； 網羅深受「Z 世代」喜愛的低酒精飲品，跟上「微醺風潮」

美食展區近百攤位 搜羅17國家地區美食

品嚐美酒一定要搭配美食才能稱得上「享受人生」！今年美食展區近百攤位，共搜羅17個國家地區的美食，令味蕾與心靈都滿足到極，展現香港美食圖鑒。當中包括日式燒烤、阿根廷烤肉、黑毛豬火腿、印度烤雞等風味小食，體驗異國風味；齊集懷舊避風塘炒薯仔、炭香椒鹽豆腐等具有本地風味的地道小食；特意引入烤豬手、順德魚三寶及串燒等大灣區人氣美食，另有一番風味；白兔糖雪糕、黑糖珍珠爆漿蛋撻等充滿特色甜品，飯後來一點甜。

美食展區近百攤位 搜羅17國家地區美食

美食展區近百攤位 搜羅17國家地區美食

醉人音樂助慶

想一連4日於維港共歡，怎會沒有音樂助慶呢？場內主舞台每晚上演音樂表演，讓所有賓客都能陶醉於維港美景前及醉人的音樂當中。

全新「品味學堂」

全新的「品味學堂」打造17場不同主題的工作坊，為市民旅客帶來獨特互動樂趣。

「飲食達人」系列：由粵菜名廚何劍生、台灣烘焙大師吳寶春親自教授烹飪技巧，成為飲食達人。

「搭配秘訣」系列：由星級酒店行政主廚聯同「亞洲50最佳酒吧」其一酒吧調酒師合力，分享美酒甜品搭配技巧；由廚藝大師聯同專業品酒師分享「打冷」的最佳搭配。

「親子廚神」系列：小朋友與家長透過親子烘培，一起製作卡通曲奇，齊齊化身廚神。

「潮流品味」系列：由日本大米專家帶領大家探索特選日本大米的獨特香氣、口感和風味，或深入了解低碳健康飲食文化及新興「中國葡萄酒」品鑒等新趨勢，化身品味大師。

醉人音樂助慶 全新「品味學堂」

▼香港美酒佳餚巡禮2023 門票及開放時間＋品味通行證

「香港美酒佳餚巡禮」開放時間及入場費

「香港美酒佳餚巡禮」開放時間及入場費

「香港美酒佳餚巡禮」品味通行證

「香港美酒佳餚巡禮」品味通行證

香港美酒佳餚巡禮

日期：10月26日 至 10月29日

地點：中環海濱活動空間

10月10日(星期二) 起可於網上購買入場券及品味通行證

美酒佳餚巡禮活動網站

預訂入場票 + 品味券︰https://bit.ly/3ZI8Ndg

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