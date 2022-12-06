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生活
2022-12-06 21:49:31

World Family Club 首次開放公眾大型冬日英語嘉年華 讓孩子全方位學習英語

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今年聖誕節前夕，一向只限會員參與活動的World Family Club破天荒於12月17日舉辦首個公眾大型冬日英語嘉年華。小朋友與家長可在這天試玩一系列多元互動的英語學習活動，體驗迪士尼美語世界帶給孩子的全方位英語學習環境，領略快樂學習法。 圖：譚德潤 文：袁雅婷

人氣卡通人物Froggy及Bunny親身到現場與小朋友互動兼打卡。

人氣卡通人物Froggy及Bunny親身到現場與小朋友互動兼打卡。

與美語哥姐盡情交流

全港最大規模兒童英語活動學習中心「World Family Club」，位於荔枝角D2 Place，會員中心佔地超過12,000呎，設有6間多用途活動室及休閒閱讀天地，會員可參與固定的全英語活動外，還定期推出親子日營和主題活動，以及線上交流活動等，小朋友們可盡情地與美語哥哥姐姐們遊玩及交流。

首次開放公眾體驗 玩盡人氣親子活動

今次冬日英語嘉年華齊集了World Family Club恆常會員活動及過往各大人氣英話學習活動體驗，包括最受會員喜愛的親子英語歌劇Play Along! Show聖誕限定版，人氣卡通人物Froggy及Bunny更親身到場與小朋友互動兼打卡，更有親子薑餅人曲奇DIY工作坊，讓大家體驗多姿多彩的全英語冬日活動。入場家庭更可獲取冬日英語嘉年華豐富禮品，為孩子打造活力且溫暖的冬日假期！

親子英語歌劇Play Along! Show│由美語哥哥姐姐帶領小朋友進入氣氛滿滿的音樂世界，伴隨他們打開美語奇妙旅程。美語哥哥姐姐不但表演迪士尼美語世界膾炙人口歌曲，還與小朋友親切活動，帶給幼兒母語教學法的英語唱遊體驗，最適合聖誕節與孩子投入其中，學習英語。 親子英語歌劇Play Along! Show│由美語哥哥姐姐帶領小朋友進入氣氛滿滿的音樂世界，伴隨他們打開美語奇妙旅程。美語哥哥姐姐不但表演迪士尼美語世界膾炙人口歌曲，還與小朋友親切活動，帶給幼兒母語教學法的英語唱遊體驗，最適合聖誕節與孩子投入其中，學習英語。 親子薑餅人曲奇DIY活動Ginger Cookies Workshop│聖誕當然不少得溫暖甜品！由美語哥哥姐姐主持的「Ginger Cookies Workshop」活動，讓小朋友從DIY粉飾聖誕樹及薑餅人曲奇，從中令他們學習不同相關的英文單字，通過多元化的實用生活學習例子，體驗學到的英語知識，在日常生活中亦可活學活用！ 親子薑餅人曲奇DIY活動Ginger Cookies Workshop│聖誕當然不少得溫暖甜品！由美語哥哥姐姐主持的「Ginger Cookies Workshop」活動，讓小朋友從DIY粉飾聖誕樹及薑餅人曲奇，從中令他們學習不同相關的英文單字，通過多元化的實用生活學習例子，體驗學到的英語知識，在日常生活中亦可活學活用！

五大全英語攤位遊戲 邊玩邊學

嘉年華更設有五大全英語攤位遊戲，包括拋雪球遊戲Snowball Bucket Toss、繽紛冬日釣魚樂Ice Fishing Game、我要做神射手！Beanbag Can Throw、動動小腦筋Ping Pong into bottle Toss及抓緊聖誕老人的足跡Santa Hat Ring Toss。所有攤位遊戲皆由美語哥哥姐姐帶領，以互動形式用英語解說各攤位遊戲的玩法，精選攤位遊戲讓孩子盡顯身手之餘，還能邊玩邊學英語，令一家大細樂而忘返！

拋雪球遊戲Snowball Bucket Toss│美語哥哥姐姐一起在雪地上進行拋雪球遊戲。 繽紛冬日釣魚樂Ice Fishing Game│美語哥哥姐姐帶領小朋友享受釣魚樂，邊玩邊學習各種英語詞彙。 我要做神射手！Beanbag Can Throw│小朋友可以大顯身手，打倒所有枱上的鐵罐。 動動小腦筋Ping Pong into bottle Toss│孩子要與美語哥哥姐姐一齊動動腦筋，將小小乒乓球放進水樽內。 抓緊聖誕老人的足跡Santa Hat Ring Toss│兒童可以用圈環抓緊聖誕老人的足跡。

迪士尼美語世界寰宇家庭俱樂部「大型冬日英語嘉年華」詳情：

日期：12月17日(星期六)

開放時間：

第1節──上午10:00 至上午 11:15

第2節──上午11:45 至下午1:00

地點：迪士尼美語世界──寰宇家庭俱樂部(荔枝角長義街9號D2 Place一期4樓401舖)

活動門票費用：$320（包括1位成人及1位小童，每位小朋友將獲得豐富活動禮品包。參加者完成1:1學習系統講解更可獲贈Play Along!幼兒學習發聲書）

名額：每節25個名額（只限非會員報名，以小朋友為單位計算，如報名人數超過限額，將會以抽籤形式處理，獲選單位將會於129日或以前收到通知有關活動付費方式及安排）

購買門票方法：https://bit.ly/3zX8Hml

報名截止日期：12月7日晚上11:59

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