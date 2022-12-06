World Family Club 首次開放公眾大型冬日英語嘉年華 讓孩子全方位學習英語

今年聖誕節前夕，一向只限會員參與活動的World Family Club破天荒於12月17日舉辦首個公眾大型冬日英語嘉年華。小朋友與家長可在這天試玩一系列多元互動的英語學習活動，體驗迪士尼美語世界帶給孩子的全方位英語學習環境，領略快樂學習法。 圖：譚德潤 文：袁雅婷

與美語哥姐盡情交流

全港最大規模兒童英語活動學習中心「World Family Club」，位於荔枝角D2 Place，會員中心佔地超過12,000呎，設有6間多用途活動室及休閒閱讀天地，會員可參與固定的全英語活動外，還定期推出親子日營和主題活動，以及線上交流活動等，小朋友們可盡情地與美語哥哥姐姐們遊玩及交流。

首次開放公眾體驗 玩盡人氣親子活動

今次冬日英語嘉年華齊集了World Family Club恆常會員活動及過往各大人氣英話學習活動體驗，包括最受會員喜愛的親子英語歌劇Play Along! Show聖誕限定版，人氣卡通人物Froggy及Bunny更親身到場與小朋友互動兼打卡，更有親子薑餅人曲奇DIY工作坊，讓大家體驗多姿多彩的全英語冬日活動。入場家庭更可獲取冬日英語嘉年華豐富禮品，為孩子打造活力且溫暖的冬日假期！