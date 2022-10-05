Xiaomi 12T Pro超越旗艦級攝力 全港首部2億像素手機連同超級影像系統ProFocus識自動追焦

稱得上做旗艦手機，除咗性能超班，配備最新硬件外，豐富嘅攝影功能也係玩家所追求的。雖然不少品牌會從韌體入手，如增加濾鏡模式及AI智能拍攝等，但終歸「像素不會說謊」，當鏡頭像素愈大，照片輸出時可放大嘅尺寸亦會愈大，顯示細節更多。趁著年末消費旺季，小米香港推出年度旗艦Xiaomi 12T Series 5G手機，包括標配版Xiaomi 12T與攻頂級Xiaomi 12T Pro。其中後者更首次配備「2億」像素主鏡，能夠輕鬆拍出海報級照片；加上首創ProFocus追焦技術，一旦鎖定目標，即使拍攝主體離開鏡頭「彈出彈入」，亦能跟隨焦點；仲有ProCut智能構圖裁切最合適的照片比例等。到底2億像素係咩概念？ProFocus又幾方便？小編搶先問小米借來新機，即刻同大家試真啲！

Xiaomi 12T Series ： 3 款磨砂霧面機背 6.67 吋 120Hz 可切換更新率 CrystalRes 亮屏 今次Xiaomi 12T同12T Pro都係採用相同機背及屏幕設計。有別於上代11T四種不同質感選擇，Xiaomi 12T Series清一色提供藍、銀、黑3款防指模與手汗嘅磨砂霧面機背，而表面當光線於不同角度折射出類似聚光效果，勁有質感。至於屏幕則同為6.67吋20:9比例120Hz CrystalRes AMOLED DotDisplay挖孔屏，據廠方解釋，呢款「CrystalRes」屏幕提供1220P解析度、最大亮度500nits、高亮模式更達900nits，兼支援12bit色深和50,000,000:1對比度，而Adaptive Sync更新率設計讓手機因應不同場景，從30Hz、60Hz、90Hz和120Hz四檔自動切換，加埋480Hz觸控反應，實試卡片手遊《闇影詩章》打機，拖曳選卡過程順滑流暢，表現唔錯。

Xiaomi 12T Pro ：一張相 50MB 2 億像素細節盡收眼底 對於一眾「米粉」嚟講，由11T升級到12T Series，如果手頭充裕嘅話，老實講小編會強烈建議直接攻頂入手Xiaomi 12T Pro！點解？事關最大賣點嘅2億像素主鏡實在太勁揪喇！呢粒2億像素OIS光學防震主鏡頭採用咗Samsung高端ISOCELL HP1感光元件，其8P鏡片結構，傳感器尺寸達到1/1.22吋，兼支援2.56μm 16合1超像素合併技術，成像解析能力超高。只要喺相機模式進入「更多」選項，點選「超高畫質」，就會進入預設嘅5,000萬像素超清狀態，再點選上方「200MP」圖示，即可切換成最高2億像素模式，最高提供2倍變焦進行拍攝。小編喺灣仔碼頭海傍實拍，用2億像素模式拍攝傳統舊式唐樓信箱嘅裝置藝術品，成像解析度高達16,384 x 12,288！當用電腦放大檢視，可見「鴻興道」信箱表面鐵銹氧化相當仔細，粗獷質感躍然於照片上。

Xiaomi 12T Pro ：超級夜景 維港對岸霓虹燈箱一覽無遺 正因為2億像素主鏡嘅採光能力超高，令到Xiaomi 12T Pro喺拍攝夜景零舍出色。基本上手機已自帶「Ultra-Night Mode」模式，小編喺灣仔碼頭拍攝渡輪泊岸連維港尖沙咀一帶，如果用一般拍攝模式，對岸所有大廈天台嘅霓虹燈箱，統統過度曝光；但只要揀選「夜景」自動進入Ultra-Night Mode，喺相同地點拍攝，所有霓虹燈箱顯示嘅企業標誌同口號，全部都睇得一清二楚。小編仲玩埋其餘趣味拍攝功能，例如夜晚必玩「長曝光」嘅「霓光夜幕」，企喺天橋拍攝告士打道一帶，唔使set腳架，輕鬆拍出自然嘅光影流逝效果，超讚！

Xiaomi 12T Pro ： ProFocus 追焦醒目 主體 離開鏡頭彈出彈入都 sense 到！ Xiaomi 12T Pro另一樣攝影賣點，就係擁有相機級運動及人眼嘅ProFocus追焦技術，雖然唔可以學似運動相機咁能夠追蹤超高速飄移物，但係一旦雙擊拍攝主體鎖定目標，即使主體離開畫面，3秒後再次出現，手機仍能辨識兼再次追蹤主體。小編邀請女同事Heidi喺銅鑼灣希慎道一帶實試，成功測試ProFocus嘅靈敏追焦，呢招用嚟連拍氹女仔相當實用！至於手機人像模式會啟動AI美白柔膚，同時自動以淺景深模式拍攝。小編再搵另一女同事Annie影灣仔海傍，攝下文青不經意一刻，加上預設ProCut智能構圖技術，影相時識得自動裁切最適合拍攝比例，如4:3、16:9、「四方度」等，簡單操作適合唔同社交平台觀看要求。 其餘相機規格，全系列均搭載800萬像素後置廣角鏡(1/4吋CMOS、1.12μm及f/2.2光圈)、200萬像素後置微距鏡(1/5吋CMOS、1.75μm及f/2.4光圈)與2,000萬像素前置自拍鏡(1/3.47吋CMOS、0.8μm及f/2.24光圈)。而Xiaomi 12T改用1.08億像素OIS光學防震主鏡，搭載Samsung ISOCELL HM6感光元件，尺寸為1/1.67吋、f/1.7大光圈兼對應1.92μm 9合1像素合併技術，同樣支援超級夜景拍攝。再者，兩款手機都有相同趣味拍攝選項，如小米招牌嘅「魔法分身」(數個不同嘅連續動作或分身堆疊效果)、「平行夢境」(適合幾何形狀物件拍攝)等，不能盡錄。