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2023-01-31 16:52:00

XYZ瑜伽健身中心 $1,111 21日無限課程通行證

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有別健身室和運動中心，XYZ把哲學與運動體驗融合。

每日運動益處多，成人每周最少進行3天體能運動，而瑜伽運動是很多女士鍾愛的選擇。位於中環華人行的XYZ瑜伽健身中心，佔地 9,439平方呎，劃分為3個不同空間，包括CaveCocoon和最新開設的Mycelium

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Cave空間的動感單車課堂，透過阻力和耐力鍛鍊，讓學員身心感受陰陽平衡。

3大主題空間鍛鍊身心

Cave空間，大家可以感受以陽性能量為主的動感單車課堂。其中著名的 Grow Young動感單車課堂，過程不追求速度，而是透過阻力去增強耐力，適合希望增強自信的同學，於單車上衝破身體和思想極限，釋放積累壓力、情緒，從而獲得自我身心靈的主導權。

同學若希望增強肌肉力量，可於Mycelium空間參與集中提升身體不同功能和掌握力的課堂，如XYZ力量瑜伽(XYZ Yoga Strength)，喚醒機動性、力量、柔韌性及耐力，並塑造完美線條。若想提升正念和身心靈健康，可於著重調理陰性能量的Cocoon空間，享受及探索頌缽聲頻浴。透過音頻、冥想、呼吸及溫和律動，來提高身心意識帶領大家回到當下，深層放鬆。並藉此提升自身能量。

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XYZ的瑜伽課堂，藉動作去刺激內臟和淋巴系統，繼而調整身體。

限時優惠去到月尾

XYZ其他課堂還有由資深瑜伽導師Lisa Mak帶領的 XYZ 排毒瑜伽(XYZ Detox Flow)，課堂透過不同瑜伽動作，去刺激內臟和淋巴系統，繼而調整身體。新一年，應該學習建立持久和有規律目標。由即日起至228日，XYZ特意推出21天無限課程通行證(售價為$1,111)，幫助各位於是2023年提升自信，和制定健康習慣，由心出發了解自己身心。

 

 

地址：中環華人行皇后大道中2912

課程：www.youarexyz.com/21daystrial/

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XYZ協助大家在健康身心靈之旅中，探索內在不同可能性。

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