XYZ瑜伽健身中心 $1,111 21日無限課程通行證

每日運動益處多，成人每周最少進行3天體能運動，而瑜伽運動是很多女士鍾愛的選擇。位於中環華人行的XYZ瑜伽健身中心，佔地 9,439平方呎，劃分為3個不同空間，包括Cave、Cocoon和最新開設的Mycelium。

3 大主題空間鍛鍊身心

在Cave空間，大家可以感受以陽性能量為主的動感單車課堂。其中著名的 Grow Young動感單車課堂，過程不追求速度，而是透過阻力去增強耐力，適合希望增強自信的同學，於單車上衝破身體和思想極限，釋放積累壓力、情緒，從而獲得自我身心靈的主導權。

同學若希望增強肌肉力量，可於Mycelium空間參與集中提升身體不同功能和掌握力的課堂，如XYZ力量瑜伽(XYZ Yoga Strength)，喚醒機動性、力量、柔韌性及耐力，並塑造完美線條。若想提升正念和身心靈健康，可於著重調理陰性能量的Cocoon空間，享受及探索頌缽聲頻浴。透過音頻、冥想、呼吸及溫和律動，來提高身心意識帶領大家回到當下，深層放鬆。並藉此提升自身能量。