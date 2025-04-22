YAICHI TRAVEL行李直送回港服務覆蓋全日本 63折限時體驗/全新滑雪裝備直送方案登場

不少港人到日本旅遊最愛「大爆買」，回程最擔心一定是行李超重以及搬運問題，YAICHI TRAVEL推出的「行李直送回家」服務現已擴展至全日本，提供近4萬個服務點，旅客只需於指定便利店或物流點託運，便能將戰利品安全直送香港住所，免除將行李帶至機場託運的困擾。即日起更推出限時63折優惠，即睇詳請。

適逢2025年大阪世博會開幕，日本再度迎來新一波旅遊高峰。YAICHI TRAVEL夥拍全日本37,000間FamilyMart與7-Eleven便利店，以及2,900個黑貓宅急便ヤマト運輸營業據點。旅客只需在旅程結束前將行李託運至指定地點，7至10個工作天內即可送達香港住所。即日起至5月31日期間，YAICHI TRAVEL更推出63折限時優惠，折後每件由3,931日圓起，免除搬運負擔，盡情享受購物樂趣。

日本滑雪裝備直送回家

五月為日本滑雪季尾，YAICHI TRAVEL同步新增「滑雪裝備直送」服務，雪板、雪靴等滑雪裝備、保暖衣物及其他滑雪用品，可直接從滑雪場毗鄰的黑貓宅急便ヤマト運輸 (Yamato)營業所寄送回港，收費由11,663日圓起，免除搬運大型滑雪裝備的煩惱，將裝備直接安全送達家中。

除了以上兩項項目，YAICHI TRAVEL更有網店購物機場自取及沖繩行李直送酒店的服務，提升旅客訪日旅行的便利性，帶來更自在的優質遊日體驗。