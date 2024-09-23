Yamm全新主題自助晚餐低至78折 任食波士頓龍蝦/生蠔/鮮瀨尿蝦 歎盡海貝蟹宴

美麗華酒店Yamm推出全新10月自助晚餐主題，為饗客奉上各類貝類海產及海鮮入饌，包括新鮮生蠔、波士頓龍蝦、瀨尿蝦、鮑魚及鱈場蟹腳等等多樣上乘海鮮送上鮮味清爽。於10月31日前預訂，星期日至四用餐更可享78折優惠，想知詳情即睇內文！

「蟹」逅海貝自助晚宴

是次主題可以品嘗到從優質空運波士頓龍蝦及鱈場蟹腳，到鮮赤貝及海膽鮮北寄貝壽司，讓您彷如置身海洋，盡情享受海鮮滋味！正值生蠔盛產季節，自助晚宴的亮點當然少不少新鮮去殼生蠔，肉質鮮嫩、每一口都充滿海洋的清新與鮮甜。冰鎮海鮮區則以波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、鮮瀨尿蝦、鮮鮑魚等多樣海鮮為主角，令人垂涎欲滴，讓您在沉醉在海鮮世界之中。

多款精緻菜餚包括百花釀蟹鉗、泰黃咖哩香脆軟殼蟹，及乾邑牛油扒海蝦，變化多端的料理方式，釋放天然韻味，打造讓人一試難忘的自助餐體驗！不能錯過芝士海膽醬焗龍蝦外層金黃香脆，內裡鮮嫩多汁，帶來濃郁的海鮮風味，令人垂涎三尺；星洲胡椒炒蟹則是海鮮愛好者的必嚐之選，鮮美的蟹肉配上香辣的胡椒，讓味蕾瞬間綻放。另外更有香蒜粉絲蒸帶子、清酒辣汁煮海螺、焗生蠔配煙肉蛋黃，每一款菜餚都令食客留下美好味蕾回憶。

賓客只需另加HK$128，即可獲無限暢飲紅、白酒、汽酒及樽裝嘉士伯啤酒。