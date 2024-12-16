YOASOBI限定展「超現實」登陸AIRSIDE 展出珍藏演唱會服裝/周邊扭蛋機/打卡牆

日本超人氣唱作天團YOASOBI將於本月26及27日來港舉行一連兩場演唱會，兩埸門票一開售已火速全數售罄。適逢樂隊成立五周年，香港亦舉行一系列慶祝活動，於啟德AIRSIDE舉辦首個 YOASOBI 主題展覽。由即日起啟德 AIRSIDE作為首波活動，將全面展示 YOASOBI 的音樂旅程及創作成就。各位粉絲可近距離欣賞演唱會服裝等珍藏品，同時可以於多個打卡點及海報牆盡情留念！現場更有周邊扭蛋機、互動自拍亭等互動體驗，即睇詳請。

2019 年成立的 YOASOBI （夜遊び）由作曲家 Ayase 和創作歌手 ikura 組成，由於成員只有夜間才有瑕兼顧團內活動，將每個夜晚所想構思和練習視為「夜間的遊玩」而得名。他們將小說和插畫轉化為音樂作品，憑藉Ayase創作力和ikura獨特嗓音而聞名。

首個 YOASOBI 主題活動將於即日起至2025年1月3日於啟德 AIRSIDE展開。作為首波活動，這次展覽將展示YOASOBI的海報及服裝珍藏。更有多個打卡裝置及大型海報牆，讓粉絲們回味5年來的精彩時刻。現場更設有精心設計的扭蛋機和互動自拍亭，讓粉絲們可以參與有趣的互動體驗，拍攝難忘照片。