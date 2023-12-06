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2023-12-06 07:30:00

YOASOBI / ARASHII GAKKO! / WEDNESDAY CAMPANELLA 2023 CLOKENFLAP帶領J-Pop新世代

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今年Clokenflap破天荒一年舉辦兩次，繼3月後12月初再來，上星期五六日一連三天圓滿落幕。

一連三天Clokenflap完美落幕，由於過往幾年受疫情影響停辦，今年大會破天荒一年舉辦兩次，繼3月後12月初再來，對樂迷來說當然是多多益善來者不拒。只見今年會場內撞口撞面都是舊相好，原因很簡單，因為今屆名單上有三組重量級單位——YOASOBI、ARASHII GAKKO！，以及WEDNESDAY CAMPANELLA，其中兩者更是首度來港，令身邊幾乎所有日迷都前往中環海旁朝聖！

YOASOBI是第一天的壓軸嘉賓，大會三天門票中也是第一天門票最早SOLD OUT，可想而知YOASOBI首度來港對樂迷來說有多期待。為了見偶像，身邊不少朋友早在3點已到達會場輪候，甫一開場便急不及待前往主舞台HARBOURFLAP STAGE在前排企定定「賴死唔走」，一直等到晚上930 YOASOBI壓軸出場，據聞有人因為不吃不喝不上廁所而在漫長等待的過程間暈倒，需要工作人員攙扶離場……印象中對上出現這種瘋狂現象，可能已數到安室奈美惠告別最後一次來港演出。

 

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YOASOBI 壓軸唱出有由港人提名《我推的孩子》主題曲《Idol》，令全場High爆大合唱。

YOASOBI第一首歌以大家最熟悉的《夜に駆ける》(向夜晚奔去)開場，歌曲intro一響起現場氣氛急升，之後她唱了幾首這幾年稱霸各大音樂平台的熱搜歌，從《三原色》、《怪物》到《群青》，也有較新的《Biri-Biri》和《勇者》，還有live相對少登場的《MISTER》和《たぶん》，Ayase為其創作出極富速度感的旋律，配合Ikura具有穿透力的聲線，歌聲傳遍中環海濱每一個角落。

最後壓軸有由香港人提名最愛的《我推的孩子》主題曲《Idol》，不管編曲還是旋律都甚具玩味，加上那些半rap半唱的特色演唱技巧，令全場high爆大合唱：「あれもないないない～これもないないない(絕對不可能這樣～也不可能那樣)」

 

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ATARASHII GAKKO!不時在表演出擺出「基利特戰隊」合體POSE。

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WEDNESDAY CAMPANELLA女主音詩羽的型格打扮跟本地WIN WIN有著半分相似。

第三天壓軸登場有WEDNESDAY CAMPANELLA，原知不覺樂團已出道十年，直至去年換了女主音，憑藉詩羽獨特的衣著打扮及別具一格的唱腔，令樂團注目度不減反增。表演當日只見詩羽一人在廣大舞台上展現出強勁氣場，擁有絕讚的壓台感。樂團一直沿有的Hip Hop及電音曲風，配合詩羽帶著節奏感地舞動身段，一舉手一投足都令現場樂迷一起律動。

題外話，詩羽的型格打扮跟造型跟我同樣非常心儀的本地新晉女歌手、《造星IV》冠軍WIN WIN有著半分相似，不知她有沒有在現場觀賞，其待日後有機會能看到二人合作同台演出，肯肯定型到宇宙盡頭。

 

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