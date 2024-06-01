YOHO MIX元點及YOHO PLUS加點全新開幕 高達7米YOHO DINO家族/9大異寵新奇體驗集結YOHO MIX戶外廣場

全新商場YOHO MIX元點及YOHO PLUS加點即將於今日(6月1日)正式開業，夥YOHO MALL組成全新大型綜合商場，進一步擴展YOHO品牌都會圈。為迎接6月開幕月，YOHO MIX於今日起帶來精彩慶祝企劃。頭炮率先帶領大家進入YOHO MIX戶外廣場的「異想遊樂『元』」，夥拍台灣新晉插畫藝術家徐至宏先生（HOM）舉辦「YOHO DINO家族Monster Party」，設置高達7米超搶眼的原創YOHO DINO家族巨型充氣打卡位；及與香港兩棲及爬蟲協會聯手合辦「異寵世界」，帶來「兩棲爬蟲生態館」、「異寵日常‧生活市集」及「陸龜爬行大賽」等合共9大奇特有趣的新鮮體驗。 開幕狂歡雪糕車出巡 同時，YOHO MIX更準備了一連串「601開幕月狂歡」活動，包括於6月指定日子特設「富豪雪糕」開幕狂歡雪糕車出巡元朗、天水圍及屯門各地免費大派透心涼雪糕、場內免費派發夢幻棉花糖、繽紛氣球、開幕紀念品，亦設有期間限定精選YOHO MIX商戶列陣派優惠以及YOHO系商場星級商戶齊推低至1折超值優惠普天同慶。而作為寵物友善商場的YOHO MALL，當然少不了與一眾萌寵慶祝狂歡，商場將愛寵宗旨貫徹始終，推出「萌寵專享活動」，眾多萌寵齊齊亮相參與全港首個「萌寵花車巡遊」，將開幕歡騰氣氛推至新高點！此外，6月中旬更特別於場內MY CINEMA包場讓寵主一嘗與萌寵到戲院觀賞奧斯卡最佳動畫入圍作之獨特體驗！

巨型萌獸出沒注意！特創高達 7 米 YOHO DINO 家族投入 Monster Party 獲出版業最高榮譽的金鼎獎圖書插畫獎的台灣新晉藝術家徐至宏先生（HOM），多年來以怪異可愛又溫暖人心的怪獸插畫吸引不少粉絲，因參與藝術駐村計劃令HOM的創作跨越平面，踏入立體怪獸陶作系列。由他捏出來的怪獸儘管形態不一，但均擁有一雙奇特清澈的大眼睛，牠們安靜又呆萌地凝視著所身處的社區，感覺莫名的討好又帶著絲絲的親切感。 HOM今次為YOHO MIX盛大開幕度身創作了超搶眼的全新YOHO DINO家族─—水龍獸、長頸獸、胖胖獸及小刺獸，除貫徹保留呆萌趣怪的大眼睛外，更特意配上Y.O.H.O英文字母花紋，恍如為這班怪獸賦予YOHO MIX親善大使的使命。4位YOHO DINO家族成員分別專屬不同的生態領域，從水生兩棲到沙漠地帶，兼容並蓄地標誌著YOHO系商場的多元和共融。YOHO DINO家族以柔和治癒的粉色系為主調，不但增添了童趣，色彩繽紛的外型更為YOHO MIX開幕添上了活潑歡樂的氣氛！入夜後戶外燈飾亮起，萌獸們更會發出獨有耀眼光芒，搖身一變成為YOHO MIX戶外廣場的主角，氛圍與日景大不相同，不論日夜絕對是打卡休憩的最萌享受。4位YOHO DINO家族成員將於6月1日至7月1日駐足YOHO MIX戶外廣場的「異想遊樂『元』」舉辦「YOHO DINO 家族Monster Party」，等待大家前來與他們相見，Let’s Party！

闖入「異寵世界」玩盡 9 大異寵派對 YOHO MIX戶外廣場上演幻想萌獸與現實奇寵大激鬥，各位異寵愛好者絕不可錯過由6月1日至6月30日YOHO MIX聯乘香港兩棲及爬蟲協會舉辦的「異寵世界」9大異寵派對體驗，一齊探索異寵與牠們的產地！活動包括展示20款激罕見兩棲及爬蟲動物的「兩棲爬蟲生態館」、搜羅近百件爬蟲及萌寵周邊好物的「異寵日常‧生活市集」、異寵獸醫駐場領軍的「異寵義診日」、為一班無家的爬爬尋溫暖的「異寵愛心領養日」、由飼養80多隻爬蟲動物的異寵專家帶領的「異寵周末導賞團」、近距離「親親小可愛」接觸極罕有爬蟲動物、陪伴系萌寵陸龜show time的「陸龜爬行大賽」、「兩棲爬蟲選美會」聚集至萌至搶鏡的龜及蜥蜴等奇寵；及發揮小朋友創意的「微縮生態瓶工作坊」，不論你是否異寵主人，一樣可以透過以上多元體驗感受異寵充滿魅力的新鮮感，記得密切留意商場社交平台的每周最新動態！