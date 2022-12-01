YOSHINOYA概念店 全新日式和牛美食體驗

牛肉飯專門店吉野家(YOSHINOYA)，登陸香港31年，特別於尖沙咀厚福街開設全新概念店，不但裝潢升級，以日系Café為主題，連帶餐單亦都升級，而且還將電子化餐飲體驗帶來香港，以一個嶄新形象與口味，與支持者見面。 YOSHINOYA新店裝潢及餐枱椅，採用木質及大地色系，營造簡約用膳環境，並置有一個bar枱位置，用以凸顯職人精神，傳遞YOSHINOYA創立百年，對食材和烹調的用心。此外，顧客可以手機落單，機械人會將美食送到枱上，用餐過程全自動化。到訪餐廳時不妨細心留意，發掘新店各式小細節。

供應美食 全港獨家 作為牛丼專家，YOSHINOYA引入性價比高的日本食材，設計全港只有這裡獨有的餐單及定食套餐，當中包括「特上和牛丼」，以高質和牛配合特調醬汁、京蔥絲和天婦羅脆增加層次感。定食則有嚴選日本產豚的「吉列豬扒定食」，以及日式料理「鹽燒鯖魚定食」，全都讓人想一試再試。