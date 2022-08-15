YOU BEAUTY「光滿肌—神光精萃系統」 1個療程10項美肌承諾 煥發肌膚光采

今時今日，不少女生打卡自拍時也會使用各式各樣的濾鏡和修圖工具，以遮蓋肌膚問題，才上載到社交媒體。但與其不斷靠濾鏡美顏來遮掩面上色斑、皺紋和膚色暗啞等問題，不如直接從根源著手，改善膚質。 3 妹郭嘉盈力讚「光滿肌」 3妹郭嘉盈早前因參加「全民造星4」而人氣急升，即使工作忙碌，仍不忘在網上分享自己的日常。對於如何在繁忙的生活仍能做好肌膚保養，保持亮白膚質，3妹分享她的護膚秘訣就是能夠為肌膚注入「光」的YOU BEAUTY全新推出的「光滿肌」療程。此新療程譜出光學膚質管理新定義，用「光」注滿每一寸肌膚，讓女士們找回最亮白無暇的「光滿肌」，由內而外散發出源自肌底的女神光芒。

「光滿肌」1個療程 4個步驟 YOU BEAUTY「光滿肌」—「神光精萃系統」以最精準的激光技術，針對改善多種肌膚問題，許下10項美肌承諾。不論膠原彈性、緊緻、去皺、去斑、美白、嫩膚、收毛孔、鎖水、凹凸洞還是脫毛，只需要4個步驟便可解決以上所有肌膚問題。 「光滿肌」療程4步曲： 第1步 透過AI智能光譜皮膚檢測，以不同光譜找出各種隱藏於肌膚底層的問題。 第2步 利用光譜將水光精華注滲導入至膚底層，為細胞注滿水份，活化肌膚，提升皮膚緊緻度和光澤 第3步 根據肌膚問題靈活調配「神光精萃系統」激光技術，打造出專屬光學療程組合，針對問題改善肌膚狀況。 第4步 配合療程專屬的水光精華面膜，為肌膚補充水份，找回光澤水潤肌膚。

4個步驟 兌現10項美肌承諾 承諾一：從肌源著手 助膠原再生回復肌膚彈性 膠原蛋白及彈性蛋白是保持皮膚緊緻和彈性的關鍵，當肌膚失去自生膠原蛋白的能力，原有的膠原蛋白纖維也逐漸失去彈性，便會導致肌膚老化及下垂。「神光精萃系統」從肌源著手，以高能量激光波長注入真皮層，持續倍效激活新生膠原和彈性蛋白，通過重組及增生，提升細胞密度，鞏固肌底支撐力，令肌膚回復年輕飽滿狀態。

承諾二：彩亮提拉緊緻 重塑立體輪廓 面部留下不同歲月痕跡，肌膚鬆弛的問題無法逃避。「神光精萃系統」激光技術對準膠原層，集中喚醒膠原蛋白及彈性蛋白重組及增生，深度鞏固肌底支撐力，緊緻並提拉面部線條，重塑青春立體輪廓。

承諾三：彈嫩飽滿去皺 面上隨著年齡增長，會不知不覺出現抬頭紋、眉心紋、魚尾紋和法令紋等皺紋，令人煩憂。「神光精萃系統」無須注射，就能輕鬆有效抑制各種紋理，重新找回年輕感覺。療程從肌源重新強化皮膚組織連接力及提高細胞自我更新及復原能力，修復受損老化的彈性纖維網，填補下陷肌膚，全面擊退皺紋，瞬間重建年輕輪廓。 承諾四：鑽亮「激」碎色斑 雀斑、曬斑和荷爾蒙斑等為都市人常見的色斑問題。「神光精萃系統」針對不同色斑，以532nm、755nm及1064nm等激光波長，穿透不同皮膚深度，從而針對深、中、淺層色斑，逐層「激」碎黑色素，減少黑色素積聚同時改善灰黃、暗啞及膚色不均問題，重點「激」退各種色斑問題。

承諾五：「激」碎黑色素 重啟美白煥亮 肌膚每天受到不同程度的紫外線侵襲，令黑色素積聚。「神光精萃系統」極短時間將高效激光能量注入細胞及真皮層，重點「激」碎黑色素，刺激黑色素代謝。激光有效疏導細胞管道、調節皮膚吸收能力、喚醒皮膚真皮層細胞產生骨膠原，同時趕走黯淡無光的肌膚，開啟肌膚「美白煥亮」之門。 承諾六：細緻幼滑嫩膚 全效美肌 療程有助啟動肌膚復修機制，促進肌膚細胞更生及新陳代謝，激活膠原高效重組，誘發彈性蛋白增生。從根本改善膚質、緊緻毛孔、均勻膚色、淡化色素、暗瘡印等，全效嫩膚美肌。