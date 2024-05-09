YSL情迷水光唇膏系列 3款妝效 先修護後潤澤再豐盈

YSL Beauty的迷魅亮彩唇膏一向暢銷，品牌最近以迷魅亮彩唇膏為基礎，推出全新LOVESHINE情迷水光唇膏系列，共有3款不同配方和妝效的唇妝產品，除了王牌LOVESHINE CANDY GLAZE情迷凝亮唇蜜外，還有備受觸目的全新LOVESHINE情迷水光唇膏和全新LOVESHINE CANDY GLOW情迷亮彩潤唇膏，打造先修護後潤澤再豐盈的全新唇妝概念。

YSL Beauty新任品牌大使Dua Lipa，早前也有MV用了最新唇膏。

情迷水光唇膏：護唇油成分 + 裸色調 LOVESHINE情迷水光唇膏是原有迷魅亮彩唇膏的升級版，保留上一代護唇油成分，加入近年最愛的裸色調，更換上銀色新外殼。升級配方添加來自YSL Ourika社區花園的無花果精華萃取成分，結合具代表性的6大護唇油，提供長效水感補濕功效，平滑唇紋同時呵護雙唇。集唇膏和滋潤油於一身，呈現如「水光精華」般的水光鏡面妝效，觸感絲滑，備有9款可疊塗的色調。

LOVESHINE LIPSTICK 情迷水光唇膏 $375

情迷亮彩潤唇膏：變色技術呈現專屬唇色 至於另一款LOVESHINE CANDY GLOW情迷亮彩潤唇膏，蘊含98%天然來源成分，採用PH變色技術，根據唇色深淺選擇，呈現專屬唇色，襯托每個人的獨特氣質。配合乳木果油和百香果油，滋潤修護，幫助強化肌膚屏障，讓唇部更光澤及柔軟。

LOVESHINE CANDY GLOW 情迷亮彩潤唇膏 $375

情迷凝亮唇蜜：固體唇蜜豐盈雙唇 而王牌的LOVESHINE CANDY GLAZE情迷凝亮唇蜜，是YSL首款推出的固體唇蜜，結合唇膏的水光豐盈妝效和護唇配方，塗上雙唇後完美融於唇上而全無黏膩感。8種清澈的玻璃色調添加78%唇部修護基底配方，透明質酸和石榴萃取，令櫻唇如同「糖果」般水凝豐盈，令唇部即時顯得豐盈。