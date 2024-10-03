YSL BEAUTY LIGHT CLUB 試用話題作漆亮唇釉/夜店打卡位/互動體驗

YSL BEAUTÉ年度美妝盛事BEAUTY ZONE再度襲港，繼去年YSL BEAUTY ZONE後，品牌今年開設「YSL BEAUTY LIGHT CLUB」，以奢華俱樂部形式掀起今季美妝潮流，品牌在限定店開幕請來陳卓賢(Ian)驚喜出席活動，現場有一系列震撼感官的美妝、香氛和護膚，讓大家試用最新的漆亮唇釉及LIBRE FLOWERS & FLAMES香水，更有多個型格亮眼的打卡位！

YSL BEAUTY LIGHT CLUB 亮點 1 ｜ PLAY THE STAGE 音樂舞台 甫踏入會場，即見PLAY THE STAGE互動遊戲，進入音樂的節拍動感，玩遊戲更可以賺取Disco Heart 🖤心形分數，換取會場限定禮物。

YSL BEAUTY LIGHT CLUB亮點1｜PLAY THE STAGE音樂舞台

YSL BEAUTY LIGHT CLUB 亮點 2 ｜ MAKE IT YOURS PHOTOCALL ROOM 個人專屬打卡熱點 個人專屬是近年美妝界的主旋律，場內設置MAKE IT YOURS鐫刻服務，為YSL BEAUTÉ指定產品刻上你或摯愛的名字，打造獨一無二個人專屬禮物。凡購買滿指定金額，會場額外贈送個人專屬限定黑色心形仿皮化妝盒，駐場西洋書法家，更會為YSL Lovers即場書寫個人名字於化妝盒上。

YSL BEAUTY LIGHT CLUB 亮點 3 ｜ COLOR BAR 色彩酒吧 試用最新漆亮唇釉 來到美妝體驗專區高訂色彩COLOR BAR，有高度吸睛的話題性新作，由一對一美妝諮詢指引，試用全新YSL THE INKS VINYL CREAM 漆亮唇釉，5款奢華亮麗色調挾著超高色彩飽和度，極致漆亮，打造光澤澎湃的鏡面唇妝。

YSL BEAUTY LIGHT CLUB 亮點 4 ｜ LIBRE VIP LOUNGE 奢華貴賓廳 試用新香水 LIBRE香氛的私藏FRAGRANCE LOUNGE，放有全新LIBRE FLOWERS & FLAMES香水，為經典花香注入熱情活力。全新金棕沙色，如同香氛本身般散發著耀眼光芒和溫暖氣息。炙熱濃烈的沙漠百合，與陽光明媚、溫潤香甜的棕櫚樹花頂部交織融合，打造出一款熱情奔放而又令人沉醉的香氛體驗。

YSL BEAUTY LIGHT CLUB 亮點 5 ｜ PURE SHOTS BAR 快閃護膚吧檯 試想像YSL PURE SHOTS 速效活肌系列是一杯又一杯為肌膚調配的能量飲料，會有甚麼樣的化學作用？PURE SHOTS BAR帶來一次別開生面的示範。以速效活肌系列為肌膚及時充電，補給養分，繼續狂歡至深夜。

YSL BEAUTY LIGHT CLUB亮點5｜PURE SHOTS BAR 快閃護膚吧檯

YSL BEAUTY LIGHT CLUB 亮點 6 ｜ DROP THE LOOK DJ 控制台 互動美妝數碼體驗 來到美妝音樂俱樂部的最後一個場景，YSL Beauty HK National Makeup Artist Mr. Ritz Wong 從黑膠唱片轉盤摘取靈感，設計了一個妝容playlist。現場提供個人化美妝數碼體驗，YSL Lovers只需選擇一張妝容黑膠唱片，安放在轉盤上，即可在屏幕了解特定妝容的相關彩妝產品。

YSL BEAUTY LIGHT CLUB亮點6｜DROP THE LOOK DJ 控制台 互動美妝數碼體驗