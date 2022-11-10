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生活
2022-11-10 16:00:33

Yum Me Play兒童主題體驗館 五大互動玩樂專區

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五大玩樂專區

全新的Yum Me Play坐擁6,700平方呎的寬敞空間，採用悅目的品牌顏色打造色彩繽紛、別樹一格的夢工場，精心打造成一站式玩樂教育空間。更特設「主題式體驗館」、「玩‧樂‧學」、「創建工房」、「創意表達」及「靈感啟發」五大專區，讓孩子在遊戲中學習，開展一連串的遊樂之旅，締造夢想。

小朋友在Yum Me Play「寓遊樂於學習」。

小朋友在Yum Me Play「寓遊樂於學習」。

主題式體驗館

佔地逾3,800平方呎，定期設有不同主題，涵蓋賽車、時裝、交通、鑑證等，是Yum Me Play的重點區域。體驗館更邀請各行各業的專家共同策劃主題內容，務求讓孩童透過全方位沉浸式的玩樂和體驗，從互動有趣的遊戲中探索、發揮創意吸收知識。而今次的賽車主題，除了讓小朋友從專業賽車手訓練課程中，了解兼體會賽車發展、比賽、機械等知識，更與時並進，重點加強了STEAM的學習元素。

體驗館定期轉換主題，涵蓋賽車、時裝、交通、鑑證等。 體驗館定期轉換主題，涵蓋賽車、時裝、交通、鑑證等。 小朋友還可玩人工智能賽車，透過遊戲啟發他們對人工智能的興趣。

玩‧樂‧學

以容納多人共用的嶄新沉浸式XR延展實境教學系統VirCube XR SPACE，Yum Me Play為全港首家以這科技應用於兒童體驗館。在免去封閉式頭罩的情況下，透過1：1「高度貼近現實」的VR虛擬實境和MR混合實境應用，在專業導師指導下為提供超過400個有趣的學科探究和體驗，包括生態環境、物質狀態、航空學等，以及各種本地化的模擬生活。以創意科技打破傳統教學模式，配合互動的3D立體情景，簡易且具體化地讓小朋友以第一身視角感受事物，培養自主性。

小朋友只需在身上夾一個感應器，便可以玩到一些立體及「高度貼近現實」的XR遊戲。 「玩‧樂‧學」專區旁邊更設多功能遊戲空間，定期設置主題活動教室，逾400平方呎的空間更可供租用作私人派對場地。

創建工房

主打科學知識，例如生態系統，培養孩童對於日常生活事物或主題的好奇心、建設思維和創造力。小朋友可以利用各種工具和儀器，將想像變成現實，建造、探索和發明心中所想，化身小小工程師、科學家、建築師、設計師甚至藝術家！

工作坊令孩子更加愛惜動物，以及了解動物身體的結構。 專區還有盆景設計，讓小朋友從中學習沙石及植物的組織、立體結構及動植物的生態系統等。

創意表達

這個讓小朋友釋放無窮創意的小天地，透過各種有趣活動，讓不同年齡的兒童於玩樂中學習顏色、手作、藝術、自我表達和情感發展，從而體會社會關懷與道德等概念。

讓孩子自由表達及創作之外，製作過程中更讓他們了解化學作用及製作原理。

讓孩子自由表達及創作之外，製作過程中更讓他們了解化學作用及製作原理。

靈感啟發

精選世界各地的多重感官及益智書籍，小朋友可透過充滿趣味的讀物中獲得靈感和感官發展，開啟對閱讀能力和興趣之大門。

透過閱讀pop up圖書，令小朋友對事物更感興趣及容易了解。

透過閱讀pop up圖書，令小朋友對事物更感興趣及容易了解。

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