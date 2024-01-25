Yuu優惠｜yuu獨家新春開運棋 龍年首推「衣食住行度度賺」賺足三星期優惠

新春伊始，yuu推出「yuu分常駐 · 衣食住行度度賺」推廣活動，衣、食、住、行度度使1蚊賺1分，用埋恒生enJoy卡，更可賺取高達4x yuu積分！推廣期間，首5,000名yuu會員集衣、食、住、行四大種類其中三類的yuu合作夥伴消費，即可贏取「yuu 分常駐 衣食住行度度賺！開運棋」。

潮流尖啄雞

透過yuu應用程式前往「時尚」頁面選購超過50大潮流品牌，輕鬆添置靚衫靚鞋、運動服裝，以至童裝配飾過新年。

流晒口水雞

yuu的餐飲美食合作夥伴包括美心集團旗下一系列品牌以及KFC 、Pizza Hut及PHD，食勻中西、日韓、越南、星馬泰等各國美食，用恒生enJoy卡消費勁賺4x yuu積分。

精明管家雞

精明管家雞陪你去惠康、Market Place 、萬寧、宜家家居，輕鬆買齊傢私、家品、日用品及健康美容產品。仲有總有一間喺左近的7-Eleven，用埋恒生enJoy card，消費勁賺3x yuu 積分。

百厭走地雞

無論出國旅遊定出車入油 ，以至訂酒店機票、樂園門票，甚至買旅遊保險，都可以邊玩樂邊賺著數。全新的yuu旅遊平台，提供一系列旅遊產品，合作夥伴包括agoda、KKday、Trip.com、 Expedia、Klook及安達保險等，會員透過yuu預訂世界各地的酒店及旅遊體驗，消費同樣使$1賺1分。 另外,經yuu到Trip.com同KKday預訂旅遊產品，更賺高達2x yuu積分！