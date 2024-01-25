Yuu優惠｜yuu獨家新春開運棋 龍年首推「衣食住行度度賺」賺足三星期優惠

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潮流尖啄雞
透過yuu應用程式前往「時尚」頁面選購超過50大潮流品牌，輕鬆添置靚衫靚鞋、運動服裝，以至童裝配飾過新年。
流晒口水雞
yuu的餐飲美食合作夥伴包括美心集團旗下一系列品牌以及KFC 、Pizza Hut及PHD，食勻中西、日韓、越南、星馬泰等各國美食，用恒生enJoy卡消費勁賺4x yuu積分。
精明管家雞
精明管家雞陪你去惠康、Market Place 、萬寧、宜家家居，輕鬆買齊傢私、家品、日用品及健康美容產品。仲有總有一間喺左近的7-Eleven，用埋恒生enJoy card，消費勁賺3x yuu 積分。
百厭走地雞
無論出國旅遊定出車入油 ，以至訂酒店機票、樂園門票，甚至買旅遊保險，都可以邊玩樂邊賺著數。全新的yuu旅遊平台，提供一系列旅遊產品，合作夥伴包括agoda、KKday、Trip.com、 Expedia、Klook及安達保險等，會員透過yuu預訂世界各地的酒店及旅遊體驗，消費同樣使$1賺1分。 另外,經yuu到Trip.com同KKday預訂旅遊產品，更賺高達2x yuu積分！
首推新春開運棋 經典開年遊戲喜迎新歲
農曆新年將至，yuu推出限量版「yuu 分常駐 衣食住行度度賺！開運棋」陪大家開心拜年，開運棋包括經典好玩的飛行棋及刺激好玩的魚蝦蟹遊戲，一棋兩用。棋上的超鬼馬咪走雞換上新春造型，預祝各位龍馬精神、財源滾滾來！由1月26日至2月1日期間，首5000名集衣、食、住、行四大種類其中三類的yuu 合作夥伴消費的yuu會員，即可贏取「yuu 分常駐 衣食住行度度賺！開運棋」乙套。先到先得，送完即止。
新年著數度度有 賺足三星期最抵優惠
yuu更為各位準備了一系列的精選衣、食、住、行新年著數優惠，由1月26日起至2月16日全天候發放。