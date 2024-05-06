yuu優惠2024｜yuu X 恒生enJoy卡低至5折歎中菜食府！憑積分換端午糉

yuu優惠2024｜臨近端午節，yuu亦為大家送上相關優惠！由即日起至5月12日，yuu會員可憑積分兌換足料端午粽。由即日起至6月30日，恒生enJoy卡更帶來神祕優惠。用已綁定yuu App的恒生enJoy卡消費滿指定金額，可賺更多額外yuu積分，於enJoy卡獨家折扣日消費更可賺取神秘優惠！另外亦有至抵餐飲優惠，恒生enJoy卡到指定中菜食府，即可享低至5折優惠，快點帶家人一齊去食啦！
恒生enJoy卡專屬優惠 慳錢又賺分
恒生enJoy卡用戶由5月起將有兩個階段賺取額外yuu積分，首階段5月1日至31日，第二階段為6月1日至30日，用已綁定yuu App的恒生enJoy卡於每階段消費滿指定金額，可賺額外yuu積分，每個人嘅神秘優惠都唔同， 立即開yuu App領取先！
想慳錢又更快賺走神秘優惠，把握 enJoy卡折扣日，每個月指定日子以恒生enJoy卡於惠康、Market Place、萬寧及7-Eleven 消費，都可享高達92折優惠兼賺到全年3x積分；另外於yuu餐飲合作夥伴簽賬，更可獲4x積分，指定yuu餐飲合作夥伴更享低至9折優惠。另外，經「yuu旅遊」預訂機票、酒店及旅遊體驗，每消費HK$1亦可賺高達2x積分，用enJoy卡簽賬每HK$1更賺多1分，出外旅遊散心都可以輕鬆賺分！
低至半價品嚐中菜4人套餐
中菜一向是家庭聚會人氣之選，由即日起至5月31 日，恒生enJoy卡客戶於指定美心中菜食府可專享多款套餐優惠，其中包括於Duckee可以超抵價5折品嚐晚膳4人套餐，美心皇宮、翠園、映月樓、八月花、潮江春、潮庭、北京樓、美中鴨子及鵝鹵宮指定套餐都享低至6折，用料矜貴，必定令人回味無窮。
驚喜優惠又豈止如此，活動期間恒生enJoy卡客戶於指定美心中菜食府更可享有主餐牌或主餐牌外賣自取8折優惠，讓你於屋企或者office都可以歎盡美食！
憑yuu分換原粒瑤柱裹蒸粽
端午節即將來到，食粽是傳統習俗，由即日起至5月12日，yuu 為大家送上獨家獎賞，以低至61折兌換人氣應節粽子。星級推介美心食品原粒瑤柱裹蒸粽，裹蒸粽用料豐富，糯米粒粒軟糯，綠豆鬆化，加上特選日本原粒瑤柱及燒鴨肉，餡料十足，啖啖滋味；另外美心食品一品家鄉粽，用料純樸，腩肉用滷汁醃製，配以燒鴨肉及新會陳皮，原隻甘香鹹蛋黃，口感層次豐富扎實，純正家鄉味道；另外東海堂食品櫻花蝦蛋黃豚肉粽，特選糯米配上芳香櫻花蝦，再加入鹹香的蛋黃、豚肉等餡料，香氣撲鼻，絕對是今個端午節必食應節佳品！數量有限，萬勿錯過！
yuu 會員憑積分換端午糉
兌換日期：4月29日至5月12日
憑22,800 yuu 積分兌換美心食品原粒瑤柱裹蒸粽 (零售價$189)
憑14,000 yuu 積分兌換美心食品一品家鄉粽 (零售價$115)
憑18,000 yuu 積分兌換東海堂食品櫻花蝦蛋黃豚肉粽 (零售價$149)