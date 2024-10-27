yuu會員「使1蚊賺2分」 惠康/萬寧/IKEA/KFC享限時優惠！賺9x積分/優惠價換購指定商品

yuu再度推出消費優惠！即日起至11月5日，yuu「全城大變2」為各位yuu會員送上限時雙倍yuu積分活動，於全城超過90個合作品牌商戶消費，都能賺取雙倍yuu積分，相當於花$1賺2分！活動涵蓋家品、日用品、健與美產品、傢俬、美食及旅遊產品等各方面。另外各合作商戶惠康、萬寧、KFC等亦同時推出限時精選優惠。
限定12日！yuu會員消費即賺雙倍積分
yuu的合作夥伴涵蓋衣、食、住、行各個方面，隨處隨時賺取雙倍積分！記得到惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven及IKEA購買家品、日用品及健與美產品；想品嚐各國美食，亦可以到KFC、Pizza Hut、PHD及美心集團旗下食肆，邊吃邊賺積分！更有「yuu保險」提供全面保障，一站式滿足各位市民需要；將近年尾，有不少市民都計劃旅行，「yuu旅遊」讓會員可透過yuu應用程式預訂全球酒店及旅遊體驗，邊玩邊賺積分。
恒生enJoy卡獨家尊享 最高賺取9倍積分
活動期間，使用已綁定yuu應用程式的enJoy卡於指定合作夥伴消費，可賺取限時額外積分，全年最高可達9倍積分。
yuu合作夥伴限時精選優惠
驚喜一浪接一浪，「全城大變2」活動期間，yuu合作夥伴更推出限時精選優惠，於初秋盡情掃貨，省更多錢，賺更多積分。
yuu合作夥伴限時精選優惠一覽：
|合作夥伴
|精選優惠
|惠康/Market Place
|購買零食類產品及新鮮提子，即可賺取9x 積分。
|萬寧
|以會員價$154即可購買一件Hada Labo 肌研 Premium 特濃緊緻保濕晚霜/面霜 50 克。(優惠之有效期為2024年10月25日至2024年10月31日)
|IKEA
|購買 SÖTRÖNN 32厘升杯，即享額外 95 折優惠（原價 $39.9，本週限時優惠價 $29.9）
|KFC
|惠顧指定桶飯餐，即可賺取3x積分。
|Pizza Hut
|以$12購買蘑菇忌廉雞湯一客。
|PHD
|以$25購買 6 件香脆火腿芝士條（只限店內兌換）。
|美心西餅
|購買至尊排包，即可賺取額外1,000積分。
|富衛香港
|投保富衛尊衛您醫療計劃，每HK$1保費可賺取2x積分+，兼獲額外高達50,000 積分。
|FARFETCH
|經yuu時尚於FARFETCH網購，可賺取5x積分。