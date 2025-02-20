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生活
2025-02-20 11:00:00

Yuu積分兌換攻略 6折起換Starbucks飲品/香港機場貴賓室

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Yuu積分兌換攻略 6折起換Starbucks飲品/香港機場貴賓室

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日常儲積分已成習慣，相信不少市民都儲一大堆yuu積分，即睇攻略了解換怎樣換獎賞先至至抵、性價比最高。以分換電子現金券最高可慳高達19%，當中更不能錯過6折起即可換走Starbucks飲品、香港機場Kyra貴賓室通行證及一系列限時獎賞，即睇詳請。

必搶電子現金券

即日起推廣期內，會員可透過yuu App憑積分兌換無消費門檻電子現金券，兌換7-Eleven的現金券可慳高達15%，兌換IKEA及美心集團旗下指定食肆的現金券多賞高達19%

7-Eleven

  • 憑6,300積分兌換7-Eleven $35現金券1張
  • 憑9,300積分兌換7-Eleven $55現金券1張

推廣日期：即日起至2025年3月4日

IKEA

  • 憑10,000積分兌換IKEA $55現金券1張
  • 憑42,000積分兌換IKEA $250現金券1張

推廣日期：即日起至2025年2月26日

美心MX/ can.teen/ 美心Food²

  • 憑5,200積分兌換$30快餐現金券1張（美心MX/can.teen/美心Food² ）
  • 憑9,200積分兌換$55快餐現金券1張（美心MX/can.teen/美心Food² ）

​​​​​​​推廣日期：即日起至2025年3月1日

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6折起積分兌換獎賞

yuu會員即日起可以積分兌換各種限時獎賞。必搶獎賞不少得Starbucks飲品低至6折，憑4,800積分兌換指定Starbucks中杯裝手調飲品一杯或480積分兌換指定手調飲品個人化選項一次。旅行常客則不能錯過兌換入貴賓室的機會，yuu獨家優惠可憑78,000積分兌換香港機場Kyra貴賓室通行證一張(加送一小童名額)，低至65折，一家大小出遊無難度；另外更可憑積分兌換KFCPizza Hut及美心集團旗下指定食肆包括美心MX及丼丼屋的精選美食。

Starbucks

  • 【一次限定】憑4,800積分兌換指定中杯裝手調飲品一杯
  • 憑480積分兌換指定手調飲品個人化選項一次

推廣日期：即日起至2025年2月28日

KFC

  • 憑1,000積分兌換粗薯條（普通）配芝士Fing Fing粉一客

推廣日期：即日起至2025年3月5日

Pizza Hut 

  • 憑1,000積分加$49兌換酥脆蝴蝶蝦（8件）一客

推廣日期：即日起至2025年2月28日

美心MX

  • 憑10,000積分兌換乾炒牛河一客

推廣日期：即日起至2025年2月28日

  • 憑4,600積分兌換奶油 / 奶醬脆豬（配是日粉麵）及熱飲

推廣日期：即日起至2025年6月30日

丼丼屋

  • 憑3,800積分加$5 兌換鳥開手羽先一份

推廣日期：即日起至2025年3月16日

Kyra

  • 【yuu獨家優惠：65折！】憑78,000積分兌換一張香港機場Kyra貴賓室通行證（加送一小童名額

推廣日期：即日起至2025年2月28日

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