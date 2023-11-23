熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-23 07:00:00

yuu積分｜Market Place新推開心果色「琺瑯鑄鐵鍋」聯乘美國廚具品牌KitchenAid

分享：
yuu積分｜Market Place新推開心果色「琺瑯鑄鐵鍋」聯乘美國廚具品牌KitchenAid

yuu積分｜Market Place新推開心果色「琺瑯鑄鐵鍋」聯乘美國廚具品牌KitchenAid

yuu積分｜冬季節慶特別多，下廚的機會自然增加。要煮出美味的料理，先要有優質的廚具。Market Place由即日起至2024年2月15日期間，Market Place、Market Place by Jasons及3hreesixty特別與著名美國廚房烘焙及廚具品牌KitchenAid推出全新印花活動，顧客凡購物每滿HK$60即可獲得印花一個，集齊指定數量的印花，即可獨家免費換領或換購一系列「多功能烘焙及廚具系列」產品！而yuu會員以指定yuu積分更可免費換領指定產品，記得把握機會善用積分換領心水廚具，啟發烹飪靈感！

Market Place聯乘美國KitchenAid推出新一輪印花活動

自1919年經典廚師機面世以來，KitchenAid不斷延續品牌的傳奇，特別為喜歡下廚、創造料理、烘焙或沖泡的用家設計出更全面高品質的產品系列！是次 Market Place的印花活動特意精選了一款平底易潔煎鍋、三款陶瓷碗及焗盤、一款琺瑯鑄鐵鍋及四款琺瑯鋼廚具，當中「琺瑯鑄鐵鍋」22厘米（開心果綠色）更是亞洲獨家首推，兩款「琺瑯鋼單柄鍋」及「琺瑯鋼湯鍋」更是由德國製造，務求為一眾喜歡下廚的顧客提供最高質實用的廚具！

琺瑯鑄鐵鍋（22厘米）開心果綠色 (標準價：HK$1,999)

琺瑯鑄鐵鍋（22厘米）開心果綠色

亞洲獨家首推！琺瑯鑄鐵材質保溫性極佳，適合慢煮和長時間燉煮，可從焗爐直接上桌呈現美味佳餚，適用於各種爐具，包括電磁爐。(標準價：HK$1,999)

換領/換購方法：

  • 450個印花免費換領
  • 60個印花+HK$499換購
  • 130,000 yuu積分免費換領
  • 3,800 yuu積分+HK$599換購

平底易潔煎鍋（28厘米）

具不含PFAS的陶瓷不黏塗層，其加厚底座令傳熱快速均勻，適用於各種爐具，包括電磁爐。(標準價：HK$749)

換領/換購方法：

  • 30個印花+HK$199換購
  • 58,000 yuu積分免費換領
  • 3,000 yuu積分+HK$229換購
Ad Block

琺瑯鋼單柄鍋連蓋（16厘米）黑色/奶油色

由德國製造，鋼芯材質保溫性極佳，極耐用琺瑯物料，不易刮花和磨損，適用於各種爐具，包括電磁爐。(標準價：HK$1,599)

換領/換購方法：

  • 60個印花+HK$399換購
  • 110,000 yuu積分免費換領
  • 3,800 yuu積分+HK$499換購

琺瑯鋼湯鍋連蓋（24厘米）黑色/奶油色

由德國製造，鋼芯材質保溫性極佳，極耐用琺瑯物料，不易刮花和磨損，適用於各種爐具，包括電磁爐。(標準價：HK$2,299)

換領/換購方法：

  • 60個印花+HK$559換購
  • 150,000 yuu積分免費換領
  • 3,800 yuu積分+HK$699換購
Ad Block

陶瓷廚具

由耐用陶瓷製成，可從焗爐直接上桌呈現美味佳餚。

陶瓷碗連竹蓋（15厘米） 標準價：HK$279

換領/換購方法：

  • 150個印花免費換領
  • 30個印花+HK$89換購
  • 30,000 yuu積分免費換領
  • 3,000 yuu積分+HK$119換購

陶瓷焗盤連竹蓋（31 x 18.5厘米）標準價：HK$449

換領/換購方法：

  • 30個印花+HK$149換購
  • 48,000 yuu積分免費換領
  • 3,000 yuu積分+HK$179換購

陶瓷餡餅盤（29厘米）標準價：HK$299

換領/換購方法：

  • 30個印花+HK$99換購
  • 38,000 yuu積分免費換領
  • 3,000 yuu積分+HK$129換購
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受