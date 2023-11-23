yuu積分｜Market Place新推開心果色「琺瑯鑄鐵鍋」聯乘美國廚具品牌KitchenAid

yuu積分｜冬季節慶特別多，下廚的機會自然增加。要煮出美味的料理，先要有優質的廚具。Market Place由即日起至2024年2月15日期間，Market Place、Market Place by Jasons及3hreesixty特別與著名美國廚房烘焙及廚具品牌KitchenAid推出全新印花活動，顧客凡購物每滿HK$60即可獲得印花一個，集齊指定數量的印花，即可獨家免費換領或換購一系列「多功能烘焙及廚具系列」產品！而yuu會員以指定yuu積分更可免費換領指定產品，記得把握機會善用積分換領心水廚具，啟發烹飪靈感！

Market Place聯乘美國KitchenAid推出新一輪印花活動

自1919年經典廚師機面世以來，KitchenAid不斷延續品牌的傳奇，特別為喜歡下廚、創造料理、烘焙或沖泡的用家設計出更全面高品質的產品系列！是次 Market Place的印花活動特意精選了一款平底易潔煎鍋、三款陶瓷碗及焗盤、一款琺瑯鑄鐵鍋及四款琺瑯鋼廚具，當中「琺瑯鑄鐵鍋」22厘米（開心果綠色）更是亞洲獨家首推，兩款「琺瑯鋼單柄鍋」及「琺瑯鋼湯鍋」更是由德國製造，務求為一眾喜歡下廚的顧客提供最高質實用的廚具！

琺瑯鑄鐵鍋（22厘米） 開心果綠色 亞洲獨家首推！琺瑯鑄鐵材質保溫性極佳，適合慢煮和長時間燉煮，可從焗爐直接上桌呈現美味佳餚，適用於各種爐具，包括電磁爐。(標準價：HK$1,999) 換領/換購方法： 450 個印花免費換領

60 個印花+HK$499換購

130,000 yuu 積分免費換領

3,800 yuu 積分+HK$599換購

平底易潔煎鍋（28厘米） 具不含PFAS的陶瓷不黏塗層，其加厚底座令傳熱快速均勻，適用於各種爐具，包括電磁爐。(標準價：HK$749) 換領/換購方法： 30 個印花+HK$199換購

58,000 yuu 積分免費換領

3,000 yuu 積分+HK$229換購

琺瑯鋼單柄鍋連蓋（16厘米） 黑色/ 奶油色 由德國製造，鋼芯材質保溫性極佳，極耐用琺瑯物料，不易刮花和磨損，適用於各種爐具，包括電磁爐。(標準價：HK$1,599) 換領/換購方法： 60 個印花+HK$399換購

110,000 yuu 積分免費換領

3,800 yuu 積分+HK$499換購

琺瑯鋼湯鍋連蓋（24厘米） 黑色/ 奶油色 由德國製造，鋼芯材質保溫性極佳，極耐用琺瑯物料，不易刮花和磨損，適用於各種爐具，包括電磁爐。(標準價：HK$2,299) 換領/換購方法： 60 個印花+HK$559換購

150,000 yuu 積分免費換領

3,800 yuu 積分+HK$699換購