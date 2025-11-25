ZEROBASEONE角色公仔zeroni Pop Up登陸尖沙咀 3大打卡區/過百款官方商品/滿額小卡（有片）

今個冬日，韓國超人氣男子組合 ZEROBASEONE 的官方角色「zeroni」將於11月25日至12月31日期間，在尖沙咀 The ONE 帶來全新主題活動《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》。是次Pop Up以近一米高的立體「zeroni」造型為主角，帶領 ZEROSE 踏入被柔軟白雪點綴的童話木屋。現場設有三大專屬打卡區，並展售過百款充滿溫暖和愛的「zeroni」官方商品，讓 ZEROSE 在濃濃節日氛圍中，與「zeroni」一起創造專屬的 fluffy memories！
《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》商品一覽
《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》滿額小卡
1. 選購官方商品滿港幣 $300，可隨機獲贈 ZEROBASEONE 小卡乙張（共 9 款，款式隨機派發）。
2. 選購 3 件 zeroni FRUITS EDITION 商品，可隨機獲得 1 張「zeroni FRUITS EDITION 系列 ZEROBASEONE 未公開小卡」（共 9 款，隨機派發）。
3. 購物滿 港幣 $300 並包括至少 1 件 zeroni Angel 系列商品，可隨機獲得 1 張「zeroni Angel 系列 ZEROBASEONE 未公開小卡」（共 9 款，隨機派發）。*每張訂單最多可獲得 1 張 zeroni Angel 系列未公開小卡。
*三項禮遇數量有限，先到先得，送完即止。
《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》入場及限購須知
GLOW Rewards 會員特別禮遇
日期：2025 年11 月25 日至12 月31 日或換完即止
時間：中午12 時至晚上10 時
地點：The ONE UG2 顧客服務中心
1. 換領詳情：GLOW Rewards 會員於The ONE 任何商戶（包括「zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE」 ) 以電子貨幣即日消費滿 HK$300，連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡，即可換領「zeroni FLUFFY Wonderland 特別版磁石夾」一盒。
2. GLOW Rewards 會員於The ONE 任何商戶（「zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE」 除外) 以電子貨幣即日消費滿 HK$600，連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡，即可換領 The ONE HK$100 電子現金券 一張。
*款式隨機，數量有限，先到先得，換完即止。
*禮品數量有限，先到先得，換完即止。
《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》
日期：2025 年11 月25 日至12 月31 日
時間：上午11 時至晚上9 時
每日上午10 時30 分開始派籌 (名額有限，派完為止)
每節時段為30 分鐘，憑籌方可入場購物
地點：尖沙咀The ONE UG2 中庭