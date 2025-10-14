熱門搜尋:
2025-10-14 12:00:00

ZEROBASEONE香港演唱會加場 10月16日開售 即睇票價/座位/ VIP福利詳情

ZEROSE留意！ZEROBASEONEZB1）繼早前宣佈將於12月20、21號於啟德舉行 [HERE&NOW] 世界巡迴演唱會後，門票火速售罄。近日官方宣佈，將於12月19日加開1場，總共3場演唱會。上次未能成功搶到飛的ZEROSE，即睇以下加場詳情。

ZEROBASEONE香港演唱會加場｜公開發售

公售平台：Cityline/大麥網
日期：20251016
時間：下午3

ZEROBASEONE香港演唱會加場｜票價及座位

企位：$1999(SVIP)/ $1899 (VIP)

座位：$1699/ $1699(Restricted View)/ $1199/ $899

ZEROBASEONE香港演唱會加場｜VIP福利

 

SVIP $1999

- 優先入場
- 歡送活動
- 演前彩排
- 頸繩及吊牌
- 海報及小卡

VIP $1899

- 演前彩排
- 頸繩及吊牌
- 海報及小卡

ZEROBASEONE香港演唱會加場｜演唱會詳情

2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN HONG KONG 
日期：2025年12月19至21日（周五至周日）
時間：晚上7時30分（首場）/ 晚上6時
地點：啟德體藝館

 

 

