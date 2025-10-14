ZEROBASEONE香港演唱會加場 10月16日開售 即睇票價/座位/ VIP福利詳情

ZEROSE留意！ZEROBASEONE（ZB1）繼早前宣佈將於12月20、21號於啟德舉行 [HERE&NOW] 世界巡迴演唱會後，門票火速售罄。近日官方宣佈，將於12月19日加開1場，總共3場演唱會。上次未能成功搶到飛的ZEROSE，即睇以下加場詳情。

演唱會加場｜票價及座位

ZEROBASEONE 香港 演唱會加場｜ VIP 福利

SVIP $1999

- 優先入場

- 歡送活動

- 演前彩排

- 頸繩及吊牌

- 海報及小卡

VIP $1899

- 演前彩排

- 頸繩及吊牌

- 海報及小卡