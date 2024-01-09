Zoff上水中心新店優惠 送$1000眼鏡優惠券/鏡片升級88折

日本眼鏡品牌Zoff 於上水中心開設香港第16間分店，為慶祝新店開幕，Zoff推出連串驚喜優惠答謝顧客，除了新店限定的鏡片升級優惠及學生優惠，更將於1月13日及14日不同時段向顧客派發$1,000眼鏡優惠券，名額限定共200個。Zoff在冬季更推出不同聯乘新品，品牌首次與日本人氣動漫「鬼滅之刃」合作推出10位動漫角色的眼鏡及配件，以及為慶祝Zoff迪士尼系列推出10週年，新推「Disney Collection created by Zoff "Disney & YOU"」系列，為粉絲度身訂造理想的迪士尼系列眼鏡！而適逢農曆新年將至，Zoff同時推出新春雙重獎賞，送出利是封及大派HK$300新春利是，同賀龍年吉祥。

派 200 份 $1,000 眼鏡優惠券及推出 3 重購物優惠

上水中心新店推出驚喜限定優惠，將於1月13日及14日下午1時及4時，即場派發HK$1,000眼鏡優惠券，包括一張HK$500即時折扣優惠券及一張HK$500眼鏡優惠券，供購買光學眼鏡（鏡框連標準鏡片）時使用。每個時段限量派發50張，名額共200名，總值HK$200,000！先到先得，送完即止。詳情請留意Zoff 官方社交媒體的公布。