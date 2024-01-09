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生活
2024-01-09 15:30:00

Zoff上水中心新店優惠 送$1000眼鏡優惠券/鏡片升級88折

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Zoff上水中心新店優惠 送$1000眼鏡優惠券/鏡片升級88折

Zoff上水中心新店優惠 送$1000眼鏡優惠券/鏡片升級88折

日本眼鏡品牌Zoff 於上水中心開設香港第16間分店，為慶祝新店開幕，Zoff推出連串驚喜優惠答謝顧客，除了新店限定的鏡片升級優惠及學生優惠，更將於113日及14日不同時段向顧客派發$1,000眼鏡優惠券，名額限定共200個。Zoff在冬季更推出不同聯乘新品，品牌首次與日本人氣動漫「鬼滅之刃」合作推出10位動漫角色的眼鏡及配件，以及為慶祝Zoff迪士尼系列推出10週年，新推「Disney Collection created by Zoff  "Disney & YOU"」系列，為粉絲度身訂造理想的迪士尼系列眼鏡！而適逢農曆新年將至，Zoff同時推出新春雙重獎賞，送出利是封及大派HK$300新春利是，同賀龍年吉祥。

200$1,000眼鏡優惠券及推出3重購物優惠

上水中心新店推出驚喜限定優惠，將於113日及14日下午1時及4時，即場派發HK$1,000眼鏡優惠券，包括一張HK$500即時折扣優惠券及一張HK$500眼鏡優惠券，供購買光學眼鏡（鏡框連標準鏡片）時使用。每個時段限量派發50張，名額共200名，總值HK$200,000！先到先得，送完即止。詳情請留意Zoff 官方社交媒體的公布。

Zoff上水中心新店開幕

Zoff上水中心新店開幕

Klook.com

上水中心新店3重獨家優惠

優惠一：鏡片升級優惠9

即日至215日，顧客購買任何正價鏡架產品，並升級鏡片，鏡片部分可享9折優惠。

優惠二：漸進鏡片或全視線鏡片升級優惠88

即日至215日，顧客購買任何正價鏡架產品，並升級至漸進鏡片或全視線®鏡片，鏡片部分可享88折優惠。

優惠三：學生全單85折優惠

即日至229日，顧客凡購買任何正價產品，並出示有效學生證，即可享全單85折優惠。

Zoff上水中心分店限定學生優惠 Zoff上水中心分店限定鏡片升級優惠 Zoff上水中心新店限定$1,000眼鏡優惠券

Zoff 首次聯乘鬼滅之刃  推出近30款眼鏡及配件

Zoff首次聯乘日本人氣動漫「鬼滅之刃」，推出以10位角色，包括炭治郎、禰󠄀豆子、善逸、伊之助和六位柱等，為主題的眼鏡和眼鏡配件，將角色特徵融入鏡框、眼鏡繩和眼鏡盒的設計中，讓粉絲們在細節中發掘各個角色的象徵圖案，每副眼鏡更附送專屬眼鏡袋和相應角色插圖的眼鏡布，粉絲萬勿錯過！除了眼鏡外，亦推出一系列精緻的配件，包括將角色的日輪刀刀鍔融入眼鏡/口罩繩，型格實用兼備；站立式眼鏡盒方便隨身攜帶，以及超萌禰豆子竹筒眼鏡盒，趣味感滿分，既可供收藏亦具實用性。

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新春雙重獎賞

適逢農曆新年，Zoff送上新春雙重獎賞，於推廣期間，顧客購物滿$498及追蹤Zoff香港的Facebook官方專頁或Instagram官方帳號，即可獲新春利是封一包（一包8個），Zoff會員更可額外獲贈多一包，數量有限，送完即止；買滿$1,398更即送$300新春利是，包括全單即減$150及一張$150眼鏡優惠券（可於下次購物時使用），新一年為大家帶來新視野！

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