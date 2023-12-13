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生活
2023-12-13 12:00:00

Zoff旺角開新店 眼鏡半價優惠 抽獎贏東京雙人來回機票、iPhone 15

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Zoff旺角開新店 眼鏡半價優惠 抽獎贏東京雙人來回機票、iPhone 15

Zoff旺角開新店 眼鏡半價優惠 抽獎贏東京雙人來回機票、iPhone 15

日本眼鏡品牌Zoff旺角新店近日開幕，選址旺角彌敦道惠豐中心，不單交通便利，而且是第一間還原日本Zoff原宿店裝潢風格的香港分店，由店內環境至店舖外貌都將日本風格帶到旺角街頭，並提供過千款由東京直送的眼鏡款式。新店開幕期間推出限定優惠，包括免費升級防藍光鏡片優惠及限量名額的「眼鏡半價大割引」！更有6週年「週年祭大抽獎」，有機會贏取東京雙人來回機票及iPhone 15

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主打Zoff CLASSIC款式 

旺角作為香港的潮流集中地，Zoff全新旺角惠豐中心新店，是香港的第二間街舖分店，佔地1,000呎，以為人熟悉的Zoff蔚藍色作為主色調，以日式裝潢結構為主題，是第一間還原日本Zoff原宿店裝潢風格的香港分店，加入落地大玻璃窗、霓虹光管、貼窗大型LED Wall等，由店內環境至店舖外貌都將日本風格帶到旺角街頭，讓顧客在香港也可以體驗到濃厚的日本購物氣氛。

店內提供過千款由東京直送的眼鏡款式，旺角惠豐中心店以最多潮流Zoff CLASSIC款式作為主打，接近300Zoff CLASSIC系列眼鏡款式可供選擇，讓大家配搭出不同的時尚眼鏡造型。

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旺角惠豐中心新店限定優惠及「眼鏡半價大割引」

優惠1：由2023128日至1231日，顧客凡於旺角惠豐中心新店購買正價鏡架（鏡框連標準鏡片）滿$1,198，即可免費升級防藍光鏡片。

優惠2：為慶祝新店開幕，Zoff20231216日及17日，於旺角惠豐中心分店特別推出驚喜「眼鏡半價大割引」！活動當日下午1時及下午4時兩個時段，顧客只需要「讚好」Zoff HK FacebookInstagram官方帳號，即可獲眼鏡半價優惠券乙張*，購買任何正價鏡架產品（鏡框連標準鏡片）即可享有半價優惠！只需要$749便可配一副日本福井縣鯖江手工製鏡架，而兒童鏡架最平只需$249！每個時段限量派發優惠券50張，名額共限200個，先到先得，送完即止！詳情可留意Zoff官方社交媒體的公布。

*不適用於PC鏡套裝、太陽眼鏡、減價貨品及MiYOSMART兒童近視控制鏡片。

ZOFF旺角惠豐中心新店限定優惠：免費升級防藍光鏡片 ZOFF旺角惠豐中心新店限定優惠：眼鏡半價大割引

Zoff香港6週年「週年祭大抽獎」

另外，為慶祝品牌進駐香港6週年，Zoff正舉行「週年祭大抽獎」與顧客一同分享喜悅！顧客由即日起至20231231日，於任何一間Zoff香港分店消費滿$1,398，即可獲抽獎券一張，額外購買多一款光學眼鏡可多獲一張抽獎券。有機會贏取東京雙人來回機票、iPhone 15 (128 GB)AirPods Pro (第二代)！其他奬品亦非常豐富，包括免費眼鏡券、半價優惠券及其他折扣優惠券，一揭即中，保證人人有獎。

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Zoff香港6週年「週年祭大抽獎」

1等賞：東京雙人來回機票約HK$10,000 (3)

2等賞：iPhone 15 (128 GB) HK$6,899 (5)

3等賞：AirPods Pro (第二代) HK$1,849 (5)

Zoff香港6週年「週年祭大抽獎」

 

Zoff旺角惠豐中心店

地址：九龍旺角彌敦道664號惠豐中心地下1-3號舖

營業時間：星期日至四 11:00-20:30

                  星期五及六 11:00-21:00

電話：2234 5022

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