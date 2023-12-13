Zoff旺角開新店 眼鏡半價優惠 抽獎贏東京雙人來回機票、iPhone 15

日本眼鏡品牌Zoff旺角新店近日開幕，選址旺角彌敦道惠豐中心，不單交通便利，而且是第一間還原日本Zoff原宿店裝潢風格的香港分店，由店內環境至店舖外貌都將日本風格帶到旺角街頭，並提供過千款由東京直送的眼鏡款式。新店開幕期間推出限定優惠，包括免費升級防藍光鏡片優惠及限量名額的「眼鏡半價大割引」！更有6週年「週年祭大抽獎」，有機會贏取東京雙人來回機票及iPhone 15。

主打 Zoff CLASSIC 款式 旺角作為香港的潮流集中地，Zoff全新旺角惠豐中心新店，是香港的第二間街舖分店，佔地1,000呎，以為人熟悉的Zoff蔚藍色作為主色調，以日式裝潢結構為主題，是第一間還原日本Zoff原宿店裝潢風格的香港分店，加入落地大玻璃窗、霓虹光管、貼窗大型LED Wall等，由店內環境至店舖外貌都將日本風格帶到旺角街頭，讓顧客在香港也可以體驗到濃厚的日本購物氣氛。 店內提供過千款由東京直送的眼鏡款式，旺角惠豐中心店以最多潮流Zoff CLASSIC款式作為主打，接近300款Zoff CLASSIC系列眼鏡款式可供選擇，讓大家配搭出不同的時尚眼鏡造型。

旺角惠豐中心新店限定優惠及「眼鏡半價大割引」 優惠1：由2023年12月8日至12月31日，顧客凡於旺角惠豐中心新店購買正價鏡架（鏡框連標準鏡片）滿$1,198，即可免費升級防藍光鏡片。 優惠2：為慶祝新店開幕，Zoff於2023年12月16日及17日，於旺角惠豐中心分店特別推出驚喜「眼鏡半價大割引」！活動當日下午1時及下午4時兩個時段，顧客只需要「讚好」Zoff HK Facebook或Instagram官方帳號，即可獲眼鏡半價優惠券乙張*，購買任何正價鏡架產品（鏡框連標準鏡片）即可享有半價優惠！只需要$749便可配一副日本福井縣鯖江手工製鏡架，而兒童鏡架最平只需$249！每個時段限量派發優惠券50張，名額共限200個，先到先得，送完即止！詳情可留意Zoff官方社交媒體的公布。 *不適用於PC鏡套裝、太陽眼鏡、減價貨品及MiYOSMART兒童近視控制鏡片。

Zoff 香港 6 週年 「週年祭大抽獎」 另外，為慶祝品牌進駐香港6週年，Zoff正舉行「週年祭大抽獎」與顧客一同分享喜悅！顧客由即日起至2023年12月31日，於任何一間Zoff香港分店消費滿$1,398，即可獲抽獎券一張，額外購買多一款光學眼鏡可多獲一張抽獎券。有機會贏取東京雙人來回機票、iPhone 15 (128 GB)及AirPods Pro (第二代)！其他奬品亦非常豐富，包括免費眼鏡券、半價優惠券及其他折扣優惠券，一揭即中，保證人人有獎。