Zoff登陸黃竹坑The SOUTHSIDE 派$1,000眼鏡優惠券/再推Chiikawa眼鏡配件

日本眼鏡品牌Zoff 香港第17間分店，將於明日(6月21日)登陸黃竹坑The SOUTHSIDE，新店具備最齊全的眼鏡款式，由皇牌款式Zoff SMART、經典款式Zoff CLASSIC到各款人氣聯乘系列，更有全港最多「Made in Japan」眼鏡款式，在The SOUTHSIDE 新店總會找到你喜歡、適合你的時尚眼鏡！

為慶祝新店開幕，Zoff為顧客帶來不同精彩禮遇，包括於黃竹坑分店購買Zoff正價「Made in Japan」日本製鏡架產品，可享$200折扣優惠。另外，Zoff將在6月29日及30日一連兩日，在不同時段顧客派發$1,000眼鏡優惠券組合，名額限定共200個，機會難得！Zoff每月2次由東京直送的最新時尚眼鏡款式2，今次更同步帶來日本超人氣卡通角色Chiikawa聯乘系列Zoff | ちいかわ 2，打造出多款鏡框和眼鏡配件，除了Chiikawa (ちいかわ)、Hachiware (ハチワレ)及Usagi (うさぎ)，Momonga (モモンガ)及Kurimanju (くりまんじゅう) 今次亦新加入聯乘系列。早前系列的眼鏡配件已被搶購一空，為慶祝Zoff The SOUTHSIDE新店開幕，此分店特別加推限量眼鏡配件出售，粉絲們萬勿錯過！

Zoff黃竹坑The SOUTHSIDE新店開幕亦推出驚喜限定優惠，新店將於6月29日及30日下午1時及4時，即場派發$1,000眼鏡優惠券（分別為2張$500眼鏡優惠券），供顧客購買光學眼鏡（鏡框連標準鏡片）時使用。每個時段限量派發50張，名額共200名，總值$200,000！先到先得，送完即止。此外，於新店開幕期間，顧客凡購買Zoff 「Made in Japan」日本製系列正價鏡架產品（鏡架連標準鏡片），均可享$200折扣優惠。

Chiikawa熱潮停不了！Zoff再度與Chiikawa聯手推出Zoff | ちいかわ 2 聯乘系列，推出一系列光學眼鏡鏡框、太陽眼鏡和眼鏡配件。今次聯乘系列共有5款角色登場，包括Chiikawa (ちいかわ)、Hachiware (ハチワレ)及Usagi (うさぎ)、Momonga (モモンガ)及Kurimanju (くりまんじゅう)。系列各款眼鏡的每個細節和設計都極為用心，將Chiikawa每個角色的可愛特色融入於眼鏡及配件設計當中，每款眼鏡鏡腿前段設計不同角色們戴著太陽眼鏡的立體小臉龐，鏡腿內更印有角色的可愛樣子。

除了眼鏡產品外，Zoff亦推出各款可愛的Chiikawa眼鏡配件，包括Chiikawa角色插圖方形眼鏡布、角色裁形眼鏡布以及直立式眼鏡盒。每副眼鏡均附送專屬原創眼鏡袋和眼鏡布，均印有Chiikawa與朋友們在海上漂浮著的圖案，又實用又值得收藏。

今個聯乘系列現只限以組合形式出售，不設分開獨立購買眼鏡配件。顧客購買聯乘系列光學眼鏡或太陽眼鏡一副，可額外再選購系列的指定眼鏡配件。目前眼鏡配件只限於The SOUTHSIDE新店有售，數量有限，售完即止。