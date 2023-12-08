一千蚊有找 聖誕贈禮之選 Redmi 13C最抵玩

聖誕節就到，budget有限但想買份實用聖誕禮物俾親友？小米最新推出千元手機Redmi 13C必定係各位的心水之選！事關新機具備6.74吋超大屏幕、5,000mAh超大電池容量，記憶體仲可以透過內存借調提升至16GB RAM，駕馭不少「大食」apps，最重要的是賣價超抵，1K有找，可謂近期高CP值budget phone佳作！

6.74吋低藍光高更新率屏幕

全新Redmi 13C擁有8.09毫米超薄外形，其時尚扁平鏡框設計，行貨備有午夜黑、海軍藍和三葉草綠3種配色選擇。新機採用6.74吋1,600 x 720解析度水滴屏大芒，支援90Hz更新率與180Hz觸控反應，而且其液晶屏幕更具有DC調光和TÜV認證的低藍光與無閃爍技術，有效減少用家眼睛疲勞。此外針對基本抓拍需要，此機搭載升級版50MP像素後置3鏡，廠方指在夜間模式下的拍攝速度更提高了34.9%，低光拍攝與影片捕捉表現更佳，仲加埋內置10種電影相機濾鏡和電影框供用家拍攝增加趣味，平價手機能夠有如此體貼的功能配套，實屬少見。

