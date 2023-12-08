一千蚊有找 聖誕贈禮之選 Redmi 13C最抵玩

聖誕節就到，budget有限但想買份實用聖誕禮物俾親友？小米最新推出千元手機Redmi 13C必定係各位的心水之選！事關新機具備6.74吋超大屏幕、5,000mAh超大電池容量，記憶體仲可以透過內存借調提升至16GB RAM，駕馭不少「大食」apps，最重要的是賣價超抵，1K有找，可謂近期高CP值budget phone佳作！
6.74吋低藍光高更新率屏幕
全新Redmi 13C擁有8.09毫米超薄外形，其時尚扁平鏡框設計，行貨備有午夜黑、海軍藍和三葉草綠3種配色選擇。新機採用6.74吋1,600 x 720解析度水滴屏大芒，支援90Hz更新率與180Hz觸控反應，而且其液晶屏幕更具有DC調光和TÜV認證的低藍光與無閃爍技術，有效減少用家眼睛疲勞。此外針對基本抓拍需要，此機搭載升級版50MP像素後置3鏡，廠方指在夜間模式下的拍攝速度更提高了34.9%，低光拍攝與影片捕捉表現更佳，仲加埋內置10種電影相機濾鏡和電影框供用家拍攝增加趣味，平價手機能夠有如此體貼的功能配套，實屬少見。
搭載聯發科Helio G85 最高16GB RAM
規格方面，新機配備聯發科Helio G85八核心4G晶片及8GB+256GB儲存，同時支援最高1TB的擴展儲存空間。透過記憶體容量解決方案，從內存擴展8GB RAM，總計高達16GB記憶容量，足夠駕馭多工作業及高負載apps運作；加埋5,000mAh大容量電池確保長時間使用和支持18W快充，讓手機無時無刻都充滿力量。售價方面，Redmi 13C賣999港元，現已上市。