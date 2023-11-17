一吋感光 一手掌握 DJI OSMO Pocket 3 轉出橫直拍

憑藉袖珍便攜設計，DJI於2018年推出OSMO Pocket，為vlog市場帶來衝擊。產品經歷數年的改進和洗禮，最新一代OSMO Pocket 3雲台相機亦已於最近應市，迎接即將來臨的旅遊旺季與節日拍vlog需要。OSMO Pocket 3配備1吋CMOS，可輕鬆拍出4K影片，配合手柄位置的嶄新設計2吋旋轉屏幕，極速切換橫度/直度攝錄，最啱投身旅遊達人的新手vlogger使用！

1吋CMOS 支援4K@120p慢鏡與4K@30p低光攝錄 延續整個Pocket系列適合手柄握持設計的機身form factor，今代OSMO Pocket 3終於採用1吋CMOS與20毫米等效焦距f/2.0大光圈鏡頭，感光面積大幅提升，可拍攝約940萬像素照片之餘，又提供4K@60p高清影片拍攝。透過系列三軸雲台機械增穩技術與最新「智慧跟隨6.0」，內置主角跟隨、預構圖跟隨、基礎跟隨等模式，方便玩家鎖定取景目標，實現最強4K@120p慢動作拍攝；配合改良版夜景拍攝，畫質經過最佳化，暗光場景下畫面依然清晰，色彩純淨，並且最高支援錄製4K@30p低光攝錄，可謂全方位應付不同場景。