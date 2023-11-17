熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-11-17 04:31:36
日報

一吋感光 一手掌握 DJI OSMO Pocket 3 轉出橫直拍

分享：
一吋感光 一手掌握 DJI OSMO Pocket 3 轉出橫直拍

一吋感光 一手掌握 DJI OSMO Pocket 3 轉出橫直拍

憑藉袖珍便攜設計，DJI於2018年推出OSMO Pocket，為vlog市場帶來衝擊。產品經歷數年的改進和洗禮，最新一代OSMO Pocket 3雲台相機亦已於最近應市，迎接即將來臨的旅遊旺季與節日拍vlog需要。OSMO Pocket 3配備1吋CMOS，可輕鬆拍出4K影片，配合手柄位置的嶄新設計2吋旋轉屏幕，極速切換橫度/直度攝錄，最啱投身旅遊達人的新手vlogger使用！

Ad Block
DJI OSMOPocket3

2吋旋轉OLED觸控屏，轉動時即可快速切換橫直拍。

1吋CMOS 支援4K@120p慢鏡與4K@30p低光攝錄

延續整個Pocket系列適合手柄握持設計的機身form factor，今代OSMO Pocket 3終於採用1吋CMOS與20毫米等效焦距f/2.0大光圈鏡頭，感光面積大幅提升，可拍攝約940萬像素照片之餘，又提供4K@60p高清影片拍攝。透過系列三軸雲台機械增穩技術與最新「智慧跟隨6.0」，內置主角跟隨、預構圖跟隨、基礎跟隨等模式，方便玩家鎖定取景目標，實現最強4K@120p慢動作拍攝；配合改良版夜景拍攝，畫質經過最佳化，暗光場景下畫面依然清晰，色彩純淨，並且最高支援錄製4K@30p低光攝錄，可謂全方位應付不同場景。

全像素疾速對焦 實拍即時美顏

針對直播帶貨和網美示範影片，OSMO Pocket 3採用全像素相位對焦，捕捉目標更快更靈敏。即使被攝目標大幅度移動，畫面和焦點仍能牢牢鎖定。而且新增對焦展示模式，優先前景對焦，用來做直播帶貨就最適合不過。至於網美示範影片需要，新作支援直出通透清亮膚色，其「智慧美肌2.0」支援更多美肌選項，即時美顏話咁易！再者此機加入嶄新2吋旋轉OLED觸控屏，轉動時即可快速切換橫直拍，兼支援參數調整等操作，比起上兩代雞肋的1吋固定觸控屏，今次設計好用得多。具備三陣列麥克風設計全指向收音、支援16分鐘快充八成電量，提供166分鐘續航力的OSMO Pocket 3，售3,799港元，現已上市。

Ad Block

網址：OTG Online Store

DJI OSMOPocket3

連額外電源座與收音咪等的全能組合包，售4,899港元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受